Afife balesi 28 yıl sonra AKM sahnesine dönüyor! Prömiyer biletleri tükendi

Afife Jale'nin yaşamının son döneminden geçmişine uzanan anlatıda “Altın Afife”, “Kırmızı Afife”, “Mor Afife” ve “Gümüş Afife” karakterleri sahneye taşınacak. Geçmiş ile bugün, gerçek ile hatıralar arasında ilerleyen eser, Afife Jale'nin mücadelesini, aşklarını ve hayatındaki kırılma anlarını konu alacak. Yapımda ayrıca sanatçının kendisinden sonra gelen kadın oyuncular üzerindeki etkisi ve Türk tiyatrosundaki öncü konumu vurgulanacak.