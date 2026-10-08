Afife balesi 28 yıl sonra AKM sahnesine dönüyor! Prömiyer biletleri tükendi
Türk tiyatrosunun öncü isimlerinden Afife Jale'nin hayatını konu alan “Afife” balesi, 28 yıl sonra yeni prodüksiyonuyla İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelenecek. İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından hazırlanan eser, 10 Ekim 2026'da prömiyer yapacak. Yoğun ilgi gören ilk gösterimin biletleri günler öncesinden tükendi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İlk kez 1998 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen “Afife”, İstanbul Devlet Opera ve Balesinin yeni yorumuyla sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek yapım, Afife Jale'nin özgürlük tutkusunu, sahnede var olma mücadelesini, aşklarını ve yaşamındaki dönüm noktalarını modern balenin anlatım diliyle izleyiciye aktaracak.
1919 yılında, Müslüman Türk kadınlarının tiyatro sahnesine çıkmasının önünde ciddi engellerin bulunduğu dönemde sahneye çıkan Afife Jale, Türk tiyatro tarihinde önemli bir dönüm noktasına imza attı. Sanatçının yaşamındaki farklı dönemler, yeni prodüksiyonda dört ayrı dansçı tarafından canlandırılacak.
Afife Jale'nin yaşamının son döneminden geçmişine uzanan anlatıda “Altın Afife”, “Kırmızı Afife”, “Mor Afife” ve “Gümüş Afife” karakterleri sahneye taşınacak. Geçmiş ile bugün, gerçek ile hatıralar arasında ilerleyen eser, Afife Jale'nin mücadelesini, aşklarını ve hayatındaki kırılma anlarını konu alacak. Yapımda ayrıca sanatçının kendisinden sonra gelen kadın oyuncular üzerindeki etkisi ve Türk tiyatrosundaki öncü konumu vurgulanacak.
28 yıl sonra yeniden sahnelenecek “Afife” balesinin prömiyeri, 10 Ekim 2026'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilecek. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği prömiyerin biletleri günler öncesinden tükendi. Eser, ilk gösterimin ardından ekim ayı boyunca dört kez daha seyirciyle buluşacak. Afife balesinin AKM gösterim tarihleri:
- 10 Ekim 2026 (Prömiyer)
- 14 Ekim 2026
- 15 Ekim 2026
- 17 Ekim 2026
- 29 Ekim 2026