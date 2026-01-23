AKM ve CSO Ada Ankara’da yarıyıl tatili şenliği: Çocuklara sanat dolu program
Tiyatrodan müzikallere, masal anlatımından yaratıcı atölyelere uzanan etkinlikler 31 Ocak’a kadar CSO Ada Ankara’da, 1 Şubat’a kadar AKM’de minik sanatseverlerle buluşuyor. AKM ile CSO Ada Ankara, yarıyıl tatilinde çocuklara özel hazırlanan zengin etkinlik programlarıyla sanat dolu günlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 31 Ocak’a kadar sürecek CSO Ada Ankara programı; tiyatro, müzikal, konser, masal anlatımı ve yaratıcı atölyelerle aileler için nitelikli bir alternatif sunuyor.
CSO Ada Ankara’da etkinlikler 24 Ocak’ta Bankkart Mavi Salon’da sahnelenecek “Schubert ile Pijama Partisi” ile başlıyor. Aynı gün fuaye alanında sahnelenecek “Zıp Zıp Tavşan” oyunu, çocukları eğlenceli ve öğretici bir yolculuğa çıkarıyor.
25 Ocak’ta “Dans Et Bizimle Strauss”, “İllüzyon” ve “Bubble Queen” gösterileriyle müzik ve sahne sanatları bir araya geliyor.
26 Ocak’ta düzenlenecek Dore Mimi Halı Oyunu Atölyesi, farklı yaş gruplarına yönelik seanslarla ritim ve müzik farkındalığını geliştirmeyi amaçlıyor.
27 Ocak’ta “Karga ile Tilki” ve “Arı Vız Vız” oyunları fuaye sahnesinde izleyiciyle buluşuyor.
28 Ocak’ta “Kırmızı Başlıklı Kız”, “Akıllı İbiş” ve “Oz Büyücüsü” aynı gün içinde farklı sahnelerde çocuklara sunuluyor.
29 Ocak’ta “Ağustos Böceği ile Karınca” sahnelenerek tatil coşkusunu sürdürüyor.
Program 30 Ocak’ta “Fındıkkıran” ve “Çizmeli Kedi” ile devam ediyor.
31 Ocak’ta Bateri Çocuk Orkestrası-“Küçük Eller, Büyük Ritimler” konseri ve “Magic Bubbles” gösterisiyle CSO Ada Ankara etkinlikleri tamamlanıyor.
AKM ise yarıyıl tatilinde toplam 156 etkinlikle çocuklara sanat dolu, kapsamlı bir deneyim sunuyor. AKM Çocuk Sanat Merkezi’nde 3–12 yaş grubuna yönelik 115 atölye düzenlenirken, farklı salonlarda 14 çocuk tiyatrosu ve 27 gösteri sahneleniyor.
24 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında sürecek program, çocukların sanatı erken yaşta keşfetmesini ve aileleriyle birlikte keyifli bir tatil geçirmesini hedefliyor.