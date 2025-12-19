Amasya'da 2 bin 600 yıllık keşif: Anadolu'da hâlâ kullanılıyor

Prof. Dr. Dönmez'in heyecanlandıran keşife ilişkin açıklamaları şu şekilde:

"Tandırın karşısında hamur açmak yada buğday öğütmek için kullanılan tezgah taşıyla da karşılaşıldı. Bu keşifle aslında Anadolu'nun kadim pişirme geleneklerinin ve ünitelerinin ne kadar köklü olduğunu bize gösteriyor.