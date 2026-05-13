Ankara’da sanat buluşması! “Mekân ve Bellek” sergisi yoğun ilgi gördü
Ankara’da gerçekleştirilen “Mekân ve Bellek” sergisi, sanat ve kültür dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen sergi, çağdaş sanat ile kültürel hafızayı buluşturan yapısıyla dikkat çekti.
8-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında Rahmi M. Koç Müzesi Ankara’da gerçekleşen “Mekân ve Bellek” sergisi, sanat, kültür ve bürokrasi dünyasından seçkin isimleri bir araya getirerek yoğun ilgi gördü. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu’nun teşrifleriyle gerçekleşen sergi büyük beğeni topladı.
Rahmi M. Koç Müzesi, tarihsel dokusu ve endüstriyel mirasıyla sergiye güçlü bir atmosfer sundu. Müze, geçmiş ile bugünü buluşturan kültürel hafıza alanı olarak öne çıktı. Sergi, Duygu Kızılkaya Art Gallery ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını galerinin kurucusu Duygu Kızılkaya yaptı.
Usta sanatçı Hasan Pekmezci ise sanatın toplumsal hafıza üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açılışta sanatın kültürel süreklilik açısından taşıdığı önem vurgulandı.
Resim, heykel ve disiplinlerarası eserlerden oluşan seçki, mekânın bireysel ve kolektif hafızadaki izlerini yeniden yorumladı. Sergi, çağdaş sanatın düşünsel yönünü öne çıkaran projeler arasında gösterildi.
Serginin açılışına bürokratlar, koleksiyonerler, sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı.
Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’nun sanatçılarla yakından ilgilenmesi ve eserler hakkında bilgi alması dikkat çekti.
Organizasyonun, Ankara sanat çevrelerinde yılın öne çıkan kültür etkinliklerinden biri olduğu değerlendirildi.
Trio müzik dinletisi eşliğinde düzenlenen kokteyl büyük ilgi gördü.