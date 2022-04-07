Artemis heykelinin son durağı İzmir oldu
Hollanda ve Belçika'da da sergilenen Roma Dönemi eserlerinden "Efes Artemisi" heykeli, İzmir Arkeoloji Müzesi ziyaretçileriyle buluştu.
Anadolu'nun çeşitli bölgelerindeki arkeolojik kazılardan çıkarılan ve mitolojide ana tanrıça geleneğinin yansıması olan Artemis'e adanmış seçme eserler, İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.
Eserler arasında uluslararası etkinliklerde ilgi gören 105 santim boyundaki "Efes Artemisi" heykeli özel bir yer tutuyor.
Selçuk ilçesindeki Efes kazılarından 1956 yılında çıkarılan heykel, İstanbul Arkeoloji Müzelerinde 2008'de "Bir Tanrıçanın Kutsal Mekanı", 2014'te Hollanda'nın Enschede kentindeki "Kadınlar", 2016'da Belçika'nın başkenti Brüksel'deki "Anatolia: Home of Eternity" sergilerinin ardından İzmir Arkeoloji Müzesi'nin hazine odasında yerini aldı.
Sergide Kula-Selendi bölgesindeki Thermai Thesos kazılarında 1963'te çıkarılan 65 santimlik mermer heykel, 2012'de Notion Antik Kenti'nde bulunan bronz Artemis heykelciği, aynı yıl Metropolis Antik Kenti'nden çıkarılan pişmiş topraktan yapılma Artemis figürini ile Smyrna Bayraklı Höyüğü'nde bulunan pişmiş topraktan tabak parçası da ziyaretçi ilgisine sunuldu.