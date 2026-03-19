Asırlık emanetler yeniden hayat buldu: 3 tarihi cami bayramda açılıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin önemli tarihi miraslarından üç camiyi kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete hazır hale getirdi. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, yapılan çalışmalarla asırlık vakıf eserlerinin aslına uygun şekilde ihya edilerek yeniden milletin hizmetine sunulduğunu açıkladı.
Restorasyonu tamamlanan Şanlıurfa Selahaddin Eyyubi Camii, Diyarbakır Melik Ahmet Paşa Camii ve Isparta Ulu Camii, Ramazan Bayramı’nın ilk günü yeniden ibadete açılacak. Üç cami de bayram namazıyla birlikte cemaatiyle buluşacak.
Şanlıurfa’daki Selahaddin Eyyubi Camii, 6 Şubat depremlerinde hasar görmesinin ardından kapsamlı bir restorasyon sürecine alındı. Yapının özgün mimarisi korunurken, çelik ve ahşap sistemlerle güçlendirme çalışmaları yapıldı. Modern ihtiyaçlara uygun düzenlemelerin ardından cami yeniden ibadete hazır hale getirildi.
Melik Ahmet Paşa Camii’nde yürütülen çalışmalar bilimsel yöntemlerle gerçekleştirildi. Zemin ve yapı analizleri için ileri teknikler kullanılırken, kubbe ve tonozlar güçlendirildi. Çini ve kalem işleri yenilenirken cami, modern ısıtma ve elektrik sistemleriyle donatıldı.
Isparta Ulu Camii’nde ise ahşap kubbeler onarıldı, yalıtım sistemleri yenilendi ve iç mekân detayları aslına uygun şekilde restore edildi. Zemin döşemeleri ve teknik altyapı tamamen yenilenerek yapı günümüz ihtiyaçlarına uygun hale getirildi.
Bakan Ersoy, yapılan çalışmaların kültürel mirası koruma açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün titiz çalışmaları sayesinde bu eserlerin gelecek nesillere aktarılacağını belirtti.
Restorasyonu tamamlanan üç tarihi cami, Ramazan Bayramı ile birlikte yeniden hayat buluyor.
Bu adım, Türkiye’nin kültürel mirasını koruma ve yaşatma yolundaki önemli çalışmalarından biri olarak öne çıkıyor.