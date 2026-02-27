Ayasofya'da Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya’da çok katmanlı restorasyonun sürdüğünü, Sultanahmet Camii’nde ise en kapsamlı çalışmanın tamamlandığını açıkladı.
İstanbul’un simge yapıları Ayasofya-i Kebir Camii ve Sultanahmet Camii’nde yürütülen restorasyon projelerinde kritik aşamalar geride bırakıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çalışmaların bilim kurulları denetiminde, şeffaf ve bilimsel yöntemlerle ilerlediğini duyurdu.
Bakan Ersoy, Ayasofya’daki restorasyonun tarihinin en kapsamlı uygulaması olduğunu belirtti.
Ersoy'un verdiği bilgilere göre çalışmalar ibadet ve ziyareti engellemeden yürütülüyor. Kuzey, doğu ve güney cepheler ile minarelerde yaklaşık 11 bin metrekarelik iskele kuruldu. Çimento esaslı sıvalar temizlenerek özgün yüzeylere ulaşıldı.
Bizans ve Osmanlı dönemine uygun el yapımı tuğlalar üretilerek onarımlarda kullanılmaya başlandı. Yapının statik güvenliği için georadar taramaları ve sayısal modelleme çalışmaları gerçekleştirildi.
Ayasofya’nın kubbesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 43,5 metre yüksekliğinde geçici çelik çatı ve platform sistemi kuruldu. Kurşun örtü kaldırılırken mozaiklerin korunması için özel önlemler alındı.
Minarelerde kontrollü söküm, taş belgeleme ve özgün yöntemlerle yeniden yerleştirme işlemleri tamamlandı. Paslanmaz plaka ve rotlarla güçlendirme çalışmaları eş zamanlı sürdürülüyor. Yer altı tünellerinde 2 bin tona yakın dolgu temizlendi
Ayasofya’nın Batı Bahçe ve Vezir Bahçe bölgelerinde yürütülen kazı ve temizlik çalışmalarında yaklaşık 2 bin tona yakın dolgu toprak tahliye edildi. Yüzlerce metre uzunluğundaki tüneller belgelendi.
Ersoy, eleştirilere en güçlü yanıtın yapılan çalışmalar olduğunu vurguladı.Ayasofya ve Sultanahmet başta olmak üzere projelerin şeffaf biçimde sürdürüleceğini ifade etti.
Bilim kurulları ve uzman ekiplerin titiz çalışmalarıyla eserlerin özgün kimliğinin korunarak gelecek nesillere aktarılacağını söyledi.
Sultanahmet Camii’nde ise dört yüz yılı aşkın sürenin en kapsamlı restorasyonu tamamlandı. Ana kubbeye ulaşmak için 35 metre yüksekliğinde iskele kuruldu.
Altı minarenin yapısal onarımları tamamlandı. Yaklaşık 400 ton kurşun kaplama yenilendi.
Cami içindeki 16. ve 17. yüzyıla ait 22 bini aşkın çini tek tek kayıt altına alındı. Çimento esaslı eski müdahaleler temizlendi.
Kalem işi ve malakâri bezemelerde konservasyon uygulandı. Ahşap, bronz ve demir kapılarda restorasyon tamamlandı. Aydınlatma, ses sistemi ve akustik altyapı yenilendi.