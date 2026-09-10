Ayasofya'da yeni dönem: 1500 yıllık yapı için kritik çalışma başlıyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon, konservasyon ve güçlendirme çalışmalarında yeni bir aşamaya geçiliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Bilim Heyeti ve Koruma Kurulunun karar ve denetimleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında ana kubbedeki uygulamalar devam ederken, doğu yarım kubbede de güçlendirme çalışmaları başlatılacak.

Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen modelleme ve statik analizler sonucunda doğu yarım kubbenin güçlendirilmesi gerektiği belirlendi.