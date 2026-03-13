Ayasofya’nın hattatına büyük vefa: Kazasker Mustafa İzzet Efendi için hazırlanan kitap tanıtıldı

Osmanlı İmparatorluğu’nda hem ilmî hem askerî hem de bürokratik rütbelerde yükselen İzzet Efendi, aynı zamanda musiki alanında da önemli bir isimdi. Hanende, bestekâr ve neyzen kimliğiyle de tanınan sanatkâr, çok yönlü kişiliği sayesinde dönemin kültür hayatında özel bir yere sahip oldu. Hat sanatındaki ustalığı ise onu Türk-İslam sanat tarihinde istisnai bir konuma taşıdı.