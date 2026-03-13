Ayasofya’nın hattatına büyük vefa: Kazasker Mustafa İzzet Efendi için hazırlanan kitap tanıtıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya’daki dev hat levhalarının hattatı olarak bilinen Kazasker Mustafa İzzet Efendi adına hazırlanan kitabın lansmanında konuştu. Ersoy, Türk-İslam medeniyetinin sanat ve ilim mirasını gelecek nesillere aktarmanın “minnet ve vefa borcu” olduğunu vurguladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul’daki Rami Kütüphanesi’nde düzenlenen “Kazasker Mustafa İzzet Efendi” kitabının lansman programına katıldı. Programda konuşan Ersoy, Türk-İslam medeniyetinin ilmî, fikrî ve sanatsal mirasını korumak ve yaşatmak için yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti. Ayasofya’daki büyük hat levhalarının hattatı olarak tanınan Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin kültür tarihindeki özel yerine değinen Ersoy, böylesi büyük ustaların adını yaşatmanın hem kültürel hem de tarihî bir sorumluluk olduğunu söyledi.
Türk-İslam medeniyetinin yetiştirdiği alimlerin, sanatkarların ve ustaların yalnızca kendi dönemlerine değil, sonraki nesillere de ilham verdiğini belirten Ersoy, bu mirası tanıtmanın kültür politikalarının önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Bakanlık olarak hem yayıncılık faaliyetleri hem de kültürel miras projeleri aracılığıyla bu değerleri geleceğe taşıdıklarını ifade etti.
Konuşmasında Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin çok yönlü kişiliğine dikkat çeken Bakan Ersoy, Osmanlı döneminde iz bırakan isimlerin genellikle birden fazla alanda üstün başarı gösterdiğini söyledi. Ersoy’a göre Mustafa İzzet Efendi bu geleneğin en güçlü örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.
Osmanlı İmparatorluğu’nda hem ilmî hem askerî hem de bürokratik rütbelerde yükselen İzzet Efendi, aynı zamanda musiki alanında da önemli bir isimdi. Hanende, bestekâr ve neyzen kimliğiyle de tanınan sanatkâr, çok yönlü kişiliği sayesinde dönemin kültür hayatında özel bir yere sahip oldu. Hat sanatındaki ustalığı ise onu Türk-İslam sanat tarihinde istisnai bir konuma taşıdı.
Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin en çok hatırlanan yönlerinden biri ise Ayasofya-i Kebir Camii’ndeki dev hat levhaları oldu. Sülüs, nesih, celî sülüs ve celî talik gibi yazı türlerinde büyük ustalık sergileyen sanatkâr, Ayasofya’daki büyük levhaların hattatı olarak günümüzde “Ayasofya Hattatı” olarak anılıyor.
Bakan Ersoy, sanatkârın yalnızca Ayasofya’daki eserleriyle değil, farklı mimari yapıların kitabelerinde de imzası bulunduğunu söyledi. Mustafa İzzet Efendi’nin 11’den fazla Mushaf-ı Şerif yazdığı, ayrıca birçok ilmî eserin hattatlığını üstlendiği biliniyor. Bunun yanı sıra 200’den fazla hilye kaleme aldığı ve büyük boy hilye-i şerif yazma geleneğini başlatan isimlerden biri olduğu ifade ediliyor.
Sanat tarihçisi İsmail Orman tarafından kaleme alınan kitabın önemli bir kaynak niteliği taşıdığını belirten Bakan Ersoy, kültür-sanat alanında kalıcı eserlerin değerine dikkat çekti. “Ustasız sanat olmaz” sözünü hatırlatan Ersoy, sanatın gerçek anlamda anlaşılabilmesi için ustaların hayatlarının ve eserlerinin iyi bilinmesi gerektiğini söyledi.
Ersoy, kitabın hem akademik çalışmalar hem de sanat meraklıları için önemli bir başvuru kaynağı olacağını belirterek eserin kültür-sanat literatürüne değerli bir katkı sunduğunu ifade etti.