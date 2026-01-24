Bakan Ersoy 2026 Kültür Yolu Festivali'ni başlattı: Bu yıl 26 şehir programda
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali hazırlıklarını resmen başlattı. Proje Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını yaparken, 2025’te 35 şehirde 252 gün süren organizasyonlar milyonlara ulaştı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali çalışmalarının resmen başladığını açıkladı ve bu yıl festivalin 26 şehirde düzenleneceğini duyurdu.
Büyük ölçekli kültür ve sanat organizasyonlarının planlandığı Proje Değerlendirme Kurulu’nun ilk toplantısı gerçekleştirilirken, kurulun değerlendirmeleri doğrultusunda 2026 yılının festival programı ve içeriklerinin belirleneceği belirtildi.
Kurul toplantısında Bakan Ersoy’a hazırlık sürecine ilişkin kapsamlı bir sunum yapıldı; ayrıca 2025 yılı boyunca hayata geçirilen etkinliklerin ulaştığı ölçek ve katılım rakamları paylaşıldı.
Türkiye Kültür Yolu Festivali Kurulu’nda bakanlık üst düzey temsilcileri ile kültür-sanat politikalarının belirlenmesinde görev alan isimler yer alırken, hedefin 2026 takvimini dengeli ve bütüncül bir yaklaşımla oluşturmak olduğu vurgulandı.
Paylaşılan bilgilere göre 2025 yılında Türkiye Kültür Yolu Festivali, Yaşayan Miras Şöleni ve Bir Anadolu Şenliği kapsamında 35 şehirde toplam 252 gün boyunca konser, sergi, tiyatro ve geleneksel sanat etkinlikleri düzenlendi.
2025’te 20 şehirde 180 gün süren Türkiye Kültür Yolu Festivali’nde 1000’in üzerinde etkinlik noktasında 50 bini aşkın sanatçının katkısıyla 9 bin 600’ü geçen etkinlik gerçekleştirildi ve toplam 22 milyon katılımcıya ulaşıldı.
Yaşayan Miras Şöleni ise 10 şehirde 30 gün boyunca düzenlenirken, 122 farklı geleneksel sanat dalında 1100’ün üzerinde usta ve sanatkâr vatandaşlarla aynı mekânda bir araya geldi.
Bu şölen kapsamında geleneksel üretim teknikleri, ustalık gösterileri ve sahne performanslarıyla kültürel mirasın doğrudan izleyiciyle buluşturulması hedeflendi.
Bir Anadolu Şenliği de 5 şehirde 42 gün sürdü; konser, tiyatro, sinema ve çocuk etkinliklerinden oluşan programda 791 etkinlik yapıldı ve yaklaşık 900 bin kişi şenliklere katıldı.
Toplantının sonunda Bakan Ersoy, kültür ve sanatın yalnızca merkez şehirlerle sınırlı kalmadığını, Anadolu’nun farklı bölgelerine yayılan bu organizasyonların sosyal yaşama ve kültür turizmine doğrudan katkı sağladığını ifade etti.