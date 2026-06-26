Bakan Ersoy: Osmanlı'nın bilim mirası Rami Kütüphanesi'nde gün yüzüne çıktı

Ersoy, "Çok uzun yıllar bu büyük bilim mirasına yeterince sahip çıkılmadı. Bilim ve teknolojide her şeyin Batı tarafından insanlığa kazandırıldığı yönündeki yanlış anlayış, nesiller boyunca eğitim sistemi içinde yer aldı. Ancak son 24 yılda tarihine ve kültürüne sahip çıkan, buradan güç alan özgüven yeniden inşa edildi. Bugün bilim insanlarımız ve mühendislerimiz kendilerine fırsat verildiğinde neleri başarabileceklerini ortaya koyuyor." dedi.