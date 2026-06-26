Bakan Ersoy: Osmanlı'nın bilim mirası Rami Kütüphanesi'nde gün yüzüne çıktı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Takiyyüddîn Râsıd'ın doğumunun 500. yılı dolayısıyla açılan "Gökküre" sergisinde, son 24 yılda Türkiye'nin tarihinden güç alan özgüvenini yeniden kazandığını belirterek, bilim ve teknoloji alanında önemli bir dönüşüm yaşandığını söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) tarafından Takiyyüddîn Râsıd'ın doğumunun 500. yılı dolayısıyla Rami Kütüphanesi'nde hazırlanan "Gökküre: Değişimler Çağı Şafağında Osmanlılarda Matematik Bilimleri" sergisinin açılışına katıldı.
Serginin, 16. yüzyıl Osmanlı dünyasının matematik, astronomi ve teknoloji alanındaki birikimini yazma eserler ve tarihi bilim aletleriyle gün yüzüne çıkardığını belirten Ersoy, Takiyyüddîn Râsıd'ın döneminin en önemli bilim insanları arasında yer aldığını ifade etti.
Türkiye'nin bilim alanında tarihsel mirasına yeniden sahip çıktığını belirten Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 24 yılda önemli bir dönüşüm yaşandığını söyledi.
Ersoy, "Çok uzun yıllar bu büyük bilim mirasına yeterince sahip çıkılmadı. Bilim ve teknolojide her şeyin Batı tarafından insanlığa kazandırıldığı yönündeki yanlış anlayış, nesiller boyunca eğitim sistemi içinde yer aldı. Ancak son 24 yılda tarihine ve kültürüne sahip çıkan, buradan güç alan özgüven yeniden inşa edildi. Bugün bilim insanlarımız ve mühendislerimiz kendilerine fırsat verildiğinde neleri başarabileceklerini ortaya koyuyor." dedi.
Takiyyüddîn Râsıd'ın bilim mirası
Takiyyüddîn Râsıd'ın matematik, astronomi, optik, mekanik ve tıp alanlarında önemli eserler verdiğini belirten Ersoy, Sultan III. Murad'ın desteğiyle kurulan İstanbul Rasathanesi'nin döneminin en gelişmiş bilim merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.
Ersoy, Râsıd'ın geliştirdiği hassas astronomi saatleri, trigonometri alanındaki çalışmaları ve teknolojiye yönelik eserleriyle hem Osmanlı hem de dünya bilim tarihine önemli katkılar sunduğunu söyledi.
800 bin yazma eser araştırmacıların hizmetinde
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'nın yaklaşık 800 bin yazma ve nadir matbu eserden oluşan dünyanın en büyük koleksiyonlarından birini araştırmacıların kullanımına sunduğunu belirten Ersoy, kurumun restorasyon, dijitalleştirme ve bilimsel yayın çalışmalarıyla uluslararası ölçekte önemli bir merkez haline geldiğini kaydetti.
Ersoy, amaçlarının yalnızca tarihi eserleri sergilemek değil, kalıcı bir bilim ve kültür bilinci oluşturmak olduğunu vurguladı.
Açılışın ardından Bakan Ersoy, beraberindeki heyetle birlikte sergiyi gezerek eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı.