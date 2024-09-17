Başrollerin yeni sezonda kazanacağı ücretler gündeme damga vurdu

Yeni sezonda bölüm başına 1 milyon lira kazanacak kadın oyuncular arasında Afra Saraçoğlu, Özgü Namal, Hazar Ergüçlü ve Demet Özdemir bulunuyor.

Bölüm başı ücreti olarak 1 milyon lira kazanacak erkek oyuncular listesinde ise Mert Ramazan Demir ve Özcan Deniz var.