Batman’a dev kültür yatırımı: 3 yeni nesil kütüphane hizmete açıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un “Yaşayan Kütüphane” vizyonu kapsamında Batman’da üç yeni nesil kütüphane açıldı. Modern donanımlarla inşa edilen kütüphaneler, çocuklardan gençlere kadar her yaş grubuna hitap eden çok yönlü yaşam alanları sunacak.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Yaşayan Kütüphane” vizyonu doğrultusunda Batman’da yapımı tamamlanan üç yeni nesil kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreni, kentte kültür altyapısını güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendirildi.
Sason’dan şehir merkezine uzanan yatırımlar sayesinde Batman’da bilgiye erişim olanakları genişletilirken, kütüphaneler sadece kitap okuma alanı değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel yaşam merkezleri olarak planlandı.
Bakan Ersoy, Türkiye genelinde kütüphane sayısını artırmayı hedeflediklerini belirterek, modern kütüphanelerin şehirlerin kültürel yaşamında daha aktif rol üstlenmeye başladığını vurguladı.
Yeni nesil kütüphanelerin eğitim, araştırma ve sosyal etkileşim alanlarını bir araya getirdiğini ifade eden Ersoy, bu projelerin toplumsal gelişim açısından stratejik önem taşıdığını söyledi.
Batman’da gerçekleştirilen toplu açılış töreninde konuşan Ersoy, kütüphane yatırımlarının yalnızca kültürel mirası korumakla kalmayıp aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmaya da katkı sağladığını dile getirdi.
Ersoy, 2025 yılı itibarıyla Sason İlçe Halk Kütüphanesi, Ahmet Kaya Halk Kütüphanesi ve Batman Bebek ve Çocuk Kütüphanesi projelerinin tamamlanarak hizmete açıldığını belirtti.
Son yıllarda Batman’da önemli kültür yatırımları yapıldığını hatırlatan Ersoy, 2020’de Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi, 2021’de Petrolkent Halk Kütüphanesi ve 2024’te Leyla Nasıroğlu Halk Kütüphanesi’nin hizmete girdiğini söyledi.
Sason İlçe Halk Kütüphanesi’nin eski 317 metrekarelik alanından çıkarılarak 3 bin 123 metrekarelik modern bir yapıya taşındığını belirten Ersoy, yeni binanın 700 kişilik kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.
Okuma salonları, grup çalışma alanları, konferans ve multimedya salonları ile donatılan kütüphane, eğitim ve kültürel faaliyetler için çok yönlü bir merkez olarak hizmet verecek.
Batman merkezde açılan Ahmet Kaya Halk Kütüphanesi’nin ise 2 bin 89 metrekarelik kapalı alanı ve yaklaşık 25 bin kitap kapasitesiyle önemli bir bilgi merkezi haline geldiği belirtildi.
Batman Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ise masal odası, etkinlik alanları ve eğitim sınıflarıyla çocukların erken yaşta kitapla buluşmasını hedefleyen özel bir proje olarak hayata geçirildi.
Bakan Ersoy, açılış töreninin ardından Sason İlçe Halk Kütüphanesi’ni ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi ve kütüphanelerin uzun yıllar boyunca toplumun her kesimine hizmet edeceğini ifade etti.