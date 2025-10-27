The Wolf of Wall Street (2013)

Martin Scorsese’nin bu enerjik biyografisi, dolandırıcılık içeren “penny stock” yöntemleriyle büyük servet kazanan borsa komisyoncusu Jordan Belfort’un yükselişini ve çöküşünü konu alır. Leonardo DiCaprio, güç, para, uyuşturucu ve statüye bağımlı bir adamı çarpıcı bir şekilde canlandırır. Film, 1990’ların Wall Street’ini yönlendiren açgözlülük kültürünü gözler önüne sererken, finans suçlarının nasıl kapalı kapılar ardında büyüyebildiğini gösterir. Film zaman zaman komik olsa da ahlaki çöküşün kaçınılmaz sonuçlarını gösterir: Servet tek amaç hâline geldiğinde insanın kendisinden geriye ne kalır?