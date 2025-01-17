Bu Hafta Vizyona Giren Filmler (17 Ocak 2025): İşte İzleyebileceğiniz Yapımlar
Sinemaseverlerin heyecanla beklediği vizyon filmleri belli oldu. 17 Ocak 2025 itibarıyla birçok yerli ve yabancı yapım sinemalarda izleyiciyle buluşuyor. Komediden gerilime, dramdan animasyona kadar farklı türlerde filmler bu hafta vizyonda. İşte 17 Ocak 2025’te vizyona giren filmler...
YUMURTALAR FİRARDA BUZ MACERASI
Film, Toto'nun ailesinin bir kutup ayısını ve İspanyol penguenlerini Güney Kutbu'na geri götürmek için çıktıkları maceralı dolu yolculuğu anlatıyor.
AYDINLIK HAYALLERİMİZ
Film, Mumbai'de yaşayan Prabha ve Anu isimli iki hemşirenin ilişkilerine odaklanıyor. Prabha'nın eski eşinden aldığı beklenmedik hediye hayatının seyrini değiştirir. Anu ise erkek arkadaşına yakın olmak için şehirde oda aramaktadır. Filmin yönetmen koltuğunda Payal Kapadia var.
ASLAN HÜRKUŞ 4: HÜRJET OYUNDA
Serinin dördüncü filminde, Aslan, Zeynep, Eren ve Mehmet bir kaza sonucu açılan portaldan geçmek zorunda kalır. Hürkuş ve Hürjet, arkadaşlarını geri getirebilmek için macera dolu bir serüvene atılır.
SEVEN
Beyaz perdenin kült filmlerinden biri olan Seven yeniden vizyonda. Film, seri cinayetler işleyen bir katilin peşindeki iki dedektifin yaşadıklarını anlatıyor. Katil, Hıristiyanlık inançlarına göre yedi büyük günahı işleyenleri öldürmektedir. Filmin yönetmen koltuğunda David Fincher var.