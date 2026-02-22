Google Haberler

Çöl Kaplanı'nın hatırası 1.8 milyona TL'ye satıldı! Açık artırmayı torunları da izledi

I. Dünya Savaşı sırasında Medine’yi iki yılı aşkın süre savunan ve Çöl Kaplanı olarak anılan Fahreddin Paşa'ya ait çeşitli eşya açık artırmaya çıktı. İstanbul'da Arthill tarafından düzenlenen müzayedeye torunları da izleyici olarak katıldı. Paşaya ait madalya, muşta ve eşine hediye ettiği cep saati toplam 41 bin dolara (1.8 milyon TL) alıcı buldu.

Çöl Kaplanı'nın hatırası 1.8 milyona TL'ye satıldı! Açık artırmayı torunları da izledi - Resim: 1

Fahreddin Paşa’nın eşi Ayşe Sıdıka Hanım’a ait olduğu belirtilen cep saatinin kapağında Hicri 1336 (Miladi 1917) tarihi ile birlikte “Rehika-i Hayatım Sıddıka, Ömer Fahreddin, 1336” ibaresi yer alıyor.

Çöl Kaplanı'nın hatırası 1.8 milyona TL'ye satıldı! Açık artırmayı torunları da izledi - Resim: 2

İsviçre yapımı olan cep saatinin 14 ayar altın olduğu, garanti ve imalat damgaları ile seri numarası bulunduğu açıklandı.

Çöl Kaplanı'nın hatırası 1.8 milyona TL'ye satıldı! Açık artırmayı torunları da izledi - Resim: 3

Remontoir mekanizmaya sahip saat, 10 rubis (taşlı) sistemle çalışıyor. Estetik açıdan dikkat çeken saat, rokoko üslubunda tasarlanmış ve “Fleur de Lis” motifleri ile süslenmiş durumda.

Çöl Kaplanı'nın hatırası 1.8 milyona TL'ye satıldı! Açık artırmayı torunları da izledi - Resim: 4

Çift kapaklı ve üstten kurmalı olan cep saatinin kadranı Osmanlıca rakamlarla bezeli.

Çöl Kaplanı'nın hatırası 1.8 milyona TL'ye satıldı! Açık artırmayı torunları da izledi - Resim: 5

Elmaslarla bezeli murassa işçiliğine sahip saatin ölçülerinin 33 x 29 milimetre, ağırlığının ise yaklaşık 20 gram olduğu belirtildi. Saat 5 bin dolara alıcı buldu.

Çöl Kaplanı'nın hatırası 1.8 milyona TL'ye satıldı! Açık artırmayı torunları da izledi - Resim: 6

Fahreddin Paşa’ya atfedilen altın kakma muşta, müzayedede koleksiyonerlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Çöl Kaplanı'nın hatırası 1.8 milyona TL'ye satıldı! Açık artırmayı torunları da izledi - Resim: 7

Yaklaşık 11,5 x 5 santimetre ölçülerindeki eser, altın kakma tekniğiyle işlenmiş floral süslemeler ve “lale” motifleriyle zenginleştirilmiş tasarımıyla öne çıkıyor.

Çöl Kaplanı'nın hatırası 1.8 milyona TL'ye satıldı! Açık artırmayı torunları da izledi - Resim: 8

Eserin bir yüzünde istifli sülüs hatla “Ömer Fahreddin Paşa” ve “Kefa bil mevti vaizan / İbret olarak ölüm yeter” ibareleri yer alıyor.

Çöl Kaplanı'nın hatırası 1.8 milyona TL'ye satıldı! Açık artırmayı torunları da izledi - Resim: 9

Diğer yüzünde ise “Ya Rabbi Sabır” ve “Tevekkeltu Alâllah / Allah’a güvendim” ifadeleri altın kakma olarak işlenmiş durumda.

Çöl Kaplanı'nın hatırası 1.8 milyona TL'ye satıldı! Açık artırmayı torunları da izledi - Resim: 10

Kenar kısmında ise “Medine” ve “Allah Bir” yazıları bulunan muşta 11 bin dolarlık en yüksek teklifi veren yeni sahibinin oldu.

Çöl Kaplanı'nın hatırası 1.8 milyona TL'ye satıldı! Açık artırmayı torunları da izledi - Resim: 11

Fahreddin Paşa’ya atfedilen Büyük İmtiyaz Madalyası da müzayedenin en nadide parçaları arasında yer aldı.

Çöl Kaplanı'nın hatırası 1.8 milyona TL'ye satıldı! Açık artırmayı torunları da izledi - Resim: 12

Sultan II. Abdülhamid döneminde, Hicri 1300 (Miladi 1883) yılında ihdas edilen “Tarz-ı Cedid” Büyük İmtiyaz Madalyası, üstün kahramanlık ve yararlık gösterenlere verilmek üzere tasarlanmıştı.

Çöl Kaplanı'nın hatırası 1.8 milyona TL'ye satıldı! Açık artırmayı torunları da izledi - Resim: 13

Satışa sunulan madalyanın, “Hicaz Kuvve-i Seferiye Kumandanı Fahreddin Paşa” ibaresini taşıdığı belirtildi.

Çöl Kaplanı'nın hatırası 1.8 milyona TL'ye satıldı! Açık artırmayı torunları da izledi - Resim: 14

Çapı 37,5 milimetre, ağırlığı ise yaklaşık 25 gram olan gümüş madalyanın ön yüzünde Sultan II. Abdülhamid’in tuğrası ve Osmanlı İmparatorluk Arması yer alıyor.

Çöl Kaplanı'nın hatırası 1.8 milyona TL'ye satıldı! Açık artırmayı torunları da izledi - Resim: 15

Arka yüzünde ise “Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye uğrunda fevkalâde ibraz-ı sadakat ve şecaat edenlere mahsus madalyadır” ifadesi bulunan eser 25 bin dolara alıcı buldu.

