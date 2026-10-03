CSO’nun 200. yıl konserine yoğun ilgi: Biletler haftalar önce tükendi
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 200. yılında 2026-2027 sanat sezonunu Ankara’da kapalı gişe konserle açtı. Biletlerin haftalar öncesinden tükendiği gecede CSO Ada Ankara önünde uzun kuyruklar oluşurken, orkestraya dünyaca ünlü Özbek piyanist Behzod Abduraimov eşlik etti.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, iki asırlık müzik yolculuğunda yeni bir döneme daha yoğun ilgiyle başladı. 2 Ekim akşamı gerçekleştirilen sezon açılışında salon dolarken, konser programında Çaykovski’den Rimski-Korsakov’a ve Manuel de Falla’ya uzanan eserler yer aldı.
Kökleri 1826’da kurulan Musika-i Hümayun’a uzanan CSO’nun 200. yılındaki sezon açılışı, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı da konsere katıldı.
2026-2027 sanat sezonunun açılış konserinin biletleri haftalar öncesinden tükendi. Konser öncesinde dinleyiciler CSO Ada Ankara önünde uzun kuyruklar oluştururken, salon da tamamen doldu. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası böylece 200. yılındaki yeni sanat sezonuna kapalı gişe bir konserle başladı.
CSO Müzik Direktörü Cemi’i Can Deliorman yönetimindeki konserin solisti, Özbek piyanist Behzod Abduraimov oldu. Abduraimov, Çaykovski’nin Si bemol minör 1 No’lu Piyano Konçertosu’nu CSO eşliğinde seslendirdi.