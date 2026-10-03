CSO’nun 200. yıl konserine yoğun ilgi: Biletler haftalar önce tükendi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, iki asırlık müzik yolculuğunda yeni bir döneme daha yoğun ilgiyle başladı. 2 Ekim akşamı gerçekleştirilen sezon açılışında salon dolarken, konser programında Çaykovski’den Rimski-Korsakov’a ve Manuel de Falla’ya uzanan eserler yer aldı.