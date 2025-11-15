Google Haberler

Denizli'de 4 bin 500 yıllık sır küpü gün yüzüne çıktı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, arazide su borusu döşemek için açılan çukurda insana ait olduğu belirlenen kemik parçaları bulundu.

Denizli'de 4 bin 500 yıllık sır küpü gün yüzüne çıktı - Resim: 1

Ucarı Mahallesi'ndeki bir arazide su borusu döşemek için Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kazı çalışması başlatıldı.

Denizli'de 4 bin 500 yıllık sır küpü gün yüzüne çıktı - Resim: 2

Çalışanlar, çukurda 5 ayrı küp olduğunu fark edince durumu jandarma ve Müze Müdürlüğüne bildirdi.

Denizli'de 4 bin 500 yıllık sır küpü gün yüzüne çıktı - Resim: 3

Küpler içinde inceleme yapan müze görevlileri, insana ait olduğunu belirlediği kemiklerin milattan önce 1500 yılına ait olduğunu değerlendirdi.

Yetkililerin alanda başlattığı kurtarma kazısı sürüyor.

Denizli'de 4 bin 500 yıllık sır küpü gün yüzüne çıktı - Resim: 4
