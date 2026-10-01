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Depremde hasar gören 6 tarihi cami yeniden açılıyor: İlk cuma namazı yarın

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinin ardından restorasyonları tamamlanan Diyarbakır ve Bingöl’deki 6 caminin 2 Ekim’de cuma namazıyla yeniden ibadete açılacağını duyurdu. Tarihi yapılarda deprem hasarları giderilirken özgün mimari ve sanat unsurları korundu.

Remziye Karakuş
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Depremde hasar gören 6 tarihi cami yeniden açılıyor: İlk cuma namazı yarın - Resim: 1

Yüzyıllardır bölgenin kültürel ve dini mirasının parçası olan tarihi camiler, kapsamlı güçlendirme ve restorasyon çalışmalarının ardından yeniden cemaatleriyle buluşuyor. 

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Depremde hasar gören 6 tarihi cami yeniden açılıyor: İlk cuma namazı yarın - Resim: 2

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Diyarbakır’daki 5, Bingöl’deki 1 camide deprem hasarları bilimsel yöntemlerle giderildi.

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Depremde hasar gören 6 tarihi cami yeniden açılıyor: İlk cuma namazı yarın - Resim: 3

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada restorasyonu tamamlanan 6 tarihi caminin 2 Ekim’de cuma namazıyla yeniden ibadete açılacağını bildirdi.

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Depremde hasar gören 6 tarihi cami yeniden açılıyor: İlk cuma namazı yarın - Resim: 4

Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında Diyarbakır’daki Ali Paşa, Melik Ahmet Paşa, Parlı Safa, Cafer-i Tayyar ve Hanbaşı camileri ile Bingöl’deki Balaban Bey Camii yeniden ibadete hazır hale getirildi. 

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Depremde hasar gören 6 tarihi cami yeniden açılıyor: İlk cuma namazı yarın - Resim: 5

Bakan Ersoy, restorasyon sırasında eserlerin özgün dokularının korunmasına önem verildiğini belirtti. Her yapıda bilimsel çalışmalarla deprem hasarlarının giderildiğini ve yapıların güçlendirildiğini ifade eden Ersoy, tarihi taş işçiliğinden çinilere, ahşap unsurlardan kalem işlerine kadar kültürel mirasın özgün dokusu korunarak ihya edildiğini açıkladı

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Depremde hasar gören 6 tarihi cami yeniden açılıyor: İlk cuma namazı yarın - Resim: 6

Altı eserin toplu açılış programı ise Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki Ali Paşa Camii’nde gerçekleştirilecek.

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