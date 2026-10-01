Depremde hasar gören 6 tarihi cami yeniden açılıyor: İlk cuma namazı yarın
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinin ardından restorasyonları tamamlanan Diyarbakır ve Bingöl’deki 6 caminin 2 Ekim’de cuma namazıyla yeniden ibadete açılacağını duyurdu. Tarihi yapılarda deprem hasarları giderilirken özgün mimari ve sanat unsurları korundu.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yüzyıllardır bölgenin kültürel ve dini mirasının parçası olan tarihi camiler, kapsamlı güçlendirme ve restorasyon çalışmalarının ardından yeniden cemaatleriyle buluşuyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Diyarbakır’daki 5, Bingöl’deki 1 camide deprem hasarları bilimsel yöntemlerle giderildi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada restorasyonu tamamlanan 6 tarihi caminin 2 Ekim’de cuma namazıyla yeniden ibadete açılacağını bildirdi.
Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında Diyarbakır’daki Ali Paşa, Melik Ahmet Paşa, Parlı Safa, Cafer-i Tayyar ve Hanbaşı camileri ile Bingöl’deki Balaban Bey Camii yeniden ibadete hazır hale getirildi.
Bakan Ersoy, restorasyon sırasında eserlerin özgün dokularının korunmasına önem verildiğini belirtti. Her yapıda bilimsel çalışmalarla deprem hasarlarının giderildiğini ve yapıların güçlendirildiğini ifade eden Ersoy, tarihi taş işçiliğinden çinilere, ahşap unsurlardan kalem işlerine kadar kültürel mirasın özgün dokusu korunarak ihya edildiğini açıkladı
Altı eserin toplu açılış programı ise Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki Ali Paşa Camii’nde gerçekleştirilecek.