Dünya mirası Troya antik Roma'nın kalbi Kolezyum'da sergilenecek
Türkiye, Göbeklitepe ve Magna Mater sergilerinin ardından bu kez Troya’nın çok katmanlı tarihini Roma Kolezyumu’na taşıyor. 2026’da açılması planlanan sergiye Troya Operası da eşlik edecek.
Türkiye, kültürel mirasını uluslararası alanda tanıtan sergi projelerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Daha önce Roma Kolezyumu’nda büyük ilgi gören Göbeklitepe ve Magna Mater sergilerinin ardından, bu kez Troya temalı kapsamlı bir sergi düzenlenecek.
Dünya mirası Troya’yı merkezine alan sergi, 2026 yılında Roma’daki Kolezyum Arkeopark Alanı’nda sanatseverlerle buluşacak. Sergi, Türkiye ile İtalya arasında yürütülen kültürel iş birliğinin önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.
Troya Sergisi’ne ilişkin karar, Eylül ayında Roma’da ve Aralık ayında Ankara’da gerçekleştirilen ikili görüşmeler sonucunda netlik kazandı.
Bu sürecin somut adımı olarak, 11 Aralık’ta Türkiye ve İtalya arasında karşılıklı niyet beyanı imzalandı.
Sergi, başta Troya Müzesi olmak üzere Türkiye ve İtalya’daki müzelerin koleksiyonlarından seçilecek eserlerle hazırlanacak.
Seçilecek eserler aracılığıyla Troya’nın çok katmanlı tarihsel anlatısının uluslararası izleyiciyle buluşturulması hedefleniyor.
Sergi programına, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Troya Operası da eşlik edecek.
Opera gösterisiyle Troya anlatısı, bu kez sahne sanatları aracılığıyla Roma’da izleyiciyle buluşacak.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gelişmeyi sosyal medya hesaplarından kamuoyuyla paylaştı.
Bakan Ersoy, “Türkiye'nin eşsiz kültürel mirasını bir kez daha Antik Roma'nın kalbi Kolezyum'a taşıyoruz. Şimdi sıra Troya’da” ifadelerini kullandı.
Ersoy, daha önce gerçekleştirilen “Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi” ve “Magna Mater” sergilerinin ardından Kolezyum’da Troya temalı yeni bir sergi düzenlenmesinin kararlaştırıldığını hatırlattı.
Serginin, Eylül ve Aralık aylarında yapılan görüşmelerin ardından imzalanan niyet beyanı ile resmiyet kazandığını vurguladı.
Bakan Ersoy, Troya Sergisi’nin Troya Operası ile taçlandırılacağını belirterek, Troya anlatısının Roma’da hem arkeoloji hem de sahne sanatları yoluyla dünya kamuoyuna sunulacağını ifade etti.