Dünya mirası Troya antik Roma'nın kalbi Kolezyum'da sergilenecek

Türkiye, kültürel mirasını uluslararası alanda tanıtan sergi projelerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Daha önce Roma Kolezyumu’nda büyük ilgi gören Göbeklitepe ve Magna Mater sergilerinin ardından, bu kez Troya temalı kapsamlı bir sergi düzenlenecek.