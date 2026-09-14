Dünya mirasının liderleri belli oldu Türkiye ilk 15’te

Ancak listenin zirvesinde fark yalnızca bir alan. İtalya 62 miras alanıyla dünyanın lideri olurken Çin 61 alanla hemen arkasından geliyor. Türkiye ise 22 alanıyla Kanada’yla aynı sayıya sahip ve küresel sıralamada ilk 15 içinde bulunuyor.

UNESCO’nun ülke toplamlarında sınır aşan ortak miras alanları, projeye dahil olan her ülkenin sayısına ayrı ayrı ekleniyor. Bu nedenle listedeki rakamlar yalnızca tek bir ülkenin sınırları içinde bulunan benzersiz alanların sayısı olarak değerlendirilmemeli.