Dünya mirasının liderleri belli oldu Türkiye ilk 15’te
UNESCO’nun 2026 Dünya Mirası verileri ülkeler arasındaki kültür ve doğa yarışını yeniden şekillendirdi. İtalya ile Çin zirvede başa baş giderken Türkiye 22 alanla Kanada’yla aynı seviyeye çıktı ve dünyanın ilk 15 ülkesi arasındaki yerini korudu.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Ancak listenin zirvesinde fark yalnızca bir alan. İtalya 62 miras alanıyla dünyanın lideri olurken Çin 61 alanla hemen arkasından geliyor. Türkiye ise 22 alanıyla Kanada’yla aynı sayıya sahip ve küresel sıralamada ilk 15 içinde bulunuyor.
UNESCO’nun ülke toplamlarında sınır aşan ortak miras alanları, projeye dahil olan her ülkenin sayısına ayrı ayrı ekleniyor. Bu nedenle listedeki rakamlar yalnızca tek bir ülkenin sınırları içinde bulunan benzersiz alanların sayısı olarak değerlendirilmemeli.
1. İtalya — 62 alan
İtalya, 62 UNESCO Dünya Mirası alanıyla 2026’da da dünyanın zirvesinde. Roma, Floransa, Venedik, Pompeii ve Dolomitler gibi dünyaca bilinen yerlerin yanında ülke, kültürel peyzajlar ve doğal alanlarda da güçlü bir çeşitliliğe sahip.
İtalya’nın UNESCO üstünlüğünün arkasında Roma İmparatorluğu mirası, Orta Çağ kentleri ve Rönesans eserlerinin olağanüstü yoğunluğu bulunuyor. Ülke, Çin’in yalnızca bir alan önünde liderliğini sürdürüyor.
2. Çin — 61 alan
Çin 61 miras alanıyla İtalya’nın hemen arkasında yer alıyor. Çin Seddi, Yasak Şehir ve Mogao Mağaraları gibi kültürel simgelerin yanında ülkenin dağları, karst oluşumları ve biyolojik çeşitlilik açısından özel bölgeleri de UNESCO korumasında bulunuyor.
Çin aynı zamanda doğal miras açısından ilk sıralardaki ülkelerden biri. Kültürel ve doğal alanların birlikte oluşturduğu bu geniş portföy, ülkeyi İtalya’nın en yakın rakibi haline getiriyor.
3. Fransa — 56 alan
Fransa 56 Dünya Mirası alanıyla üçüncü sırada bulunuyor. Paris’in Seine kıyıları, Versailles Sarayı ve Mont-Saint-Michel gibi klasiklerin yanına 2026’da Normandiya Çıkarması Plajları ve Languedoc’daki kraliyet kaleleri de eklendi.
Böylece Fransa yalnızca sanat ve mimari mirasıyla değil, yakın tarihin dünyayı değiştiren olaylarına sahne olmuş alanlarıyla da UNESCO listesindeki ağırlığını büyüttü.
4. Almanya — 55 alan
Almanya’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde 55 alanı bulunuyor. Aachen Katedrali, Bauhaus yapıları ve Köln Katedrali gibi eserler ülkenin tarih boyunca geçirdiği mimari ve kültürel dönüşümün farklı dönemlerini temsil ediyor.
Almanya’nın portföyünün büyük bölümü kültürel alanlardan oluşuyor. Ülkede UNESCO tarafından tanınan 52 kültürel ve 3 doğal miras alanı bulunuyor.
5. İspanya — 50 alan
İspanya 50 alanla beşinci sırada. Granada’daki Elhamra, Antoni Gaudí’nin eserleri, Córdoba’nın tarihi merkezi ve Santiago de Compostela gibi yapılar ülkeyi dünya kültür turizminin en güçlü merkezlerinden biri haline getiriyor.
İspanya’nın listesinde tarih öncesi mağaralardan İslam mimarisine, Orta Çağ kentlerinden modernist yapılara kadar çok geniş bir dönem aralığı yer alıyor.
6. Hindistan — 45 alan
Hindistan 2026’da Sarnath’taki Antik Budist Alan’ın listeye girmesiyle toplamını 45’e yükseltti. Taj Mahal, Agra Kalesi ve Ajanta Mağaraları gibi dünya çapında tanınan eserler ülkenin UNESCO portföyünün temelini oluşturuyor.
Hindistan’ın 45 alanının 37’si kültürel, 7’si doğal ve biri karma kategoride bulunuyor. Ülke bu sayıyla Asya-Pasifik bölgesinde Çin’in ardından en güçlü konumlardan birine sahip.
7. Meksika — 36 alan
Meksika 36 Dünya Mirası alanıyla Avrupa ve Doğu Asya dışındaki en üst sıralardaki ülkelerden biri. Chichén Itzá, Teotihuacán ve Mexico City’nin tarihi merkezi ülkenin en bilinen UNESCO noktaları arasında.
Maya ve Aztek uygarlıklarının izleri kadar doğal rezervleri de Meksika’nın listesinde önemli yer tutuyor. Ülkede 28 kültürel, 6 doğal ve 2 karma alan bulunuyor.
8. Birleşik Krallık — 35 alan
Birleşik Krallık’ın UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde 35 alanı bulunuyor. Stonehenge, Londra Kulesi ve Bath kenti gibi simgeler ülkenin tarihsel zenginliğini ortaya koyuyor.
Listede İngiltere’nin yanı sıra İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda ve denizaşırı bölgelerde bulunan alanlar da yer alıyor. Kültürel miraslar 29 alanla toplamın büyük bölümünü oluşturuyor.
9. Rusya — 33 alan
Rusya 33 Dünya Mirası alanına sahip. St. Petersburg’un tarihi merkezi ve Kremlin gibi kültürel alanların yanında Baykal Gölü, Kamçatka Yanardağları ve Altay Dağları gibi dev doğal bölgeler de UNESCO listesinde bulunuyor.
Rusya’nın farkı, doğal mirasın toplam içerisindeki yüksek payı. Ülkenin 33 alanından 11’i doğal miras kategorisinde yer alıyor.
10. İran — 30 alan
İran, 2026’da Alamût Kalesi ve bağlantılı savunma yapılarının da eklenmesiyle 30 Dünya Mirası alanına ulaştı. Persepolis, İsfahan’daki İmam Meydanı ve Yazd’ın tarihi merkezi en bilinen alanlar arasında.
Ülkenin 30 alanından 28’i kültürel miras statüsünde. İran’ın UNESCO haritası Pers İmparatorluğu’ndan İslam dönemine uzanan binlerce yıllık tarihsel katmanları yansıtıyor.
11. Japonya — 27 alan
Japonya 2026’da Asuka ve Fujiwara antik başkentlerinin eklenmesiyle UNESCO alanlarının sayısını 27’ye yükseltti. Fuji Dağı, Himeji Kalesi ve Hiroşima Barış Anıtı ülkenin en tanınmış mirasları arasında bulunuyor.
Japonya’da 22 kültürel ve 5 doğal Dünya Mirası alanı var. Yeni eklemeler, ülkenin erken devletleşme dönemine ilişkin arkeolojik alanları da küresel koruma ağına dahil ediyor.
11. ABD — 27 alan
ABD de Japonya gibi 27 alanla aynı seviyede bulunuyor. Büyük Kanyon, Yellowstone ve Yosemite gibi doğal simgeler ülkenin UNESCO listesindeki en güçlü unsurları oluşturuyor.
2026’da Okefenokee Ulusal Yaban Hayatı Koruma Alanı’nın eklenmesiyle ABD’nin doğal miras sayısı 13’e yükseldi. Ülkede ayrıca 13 kültürel ve bir karma miras alanı bulunuyor.
12. Brezilya — 26 alan
Brezilya 26 Dünya Mirası alanıyla Güney Amerika’nın en güçlü ülkelerinden biri. Rio de Janeiro’nun kültürel peyzajı, Brasília ve Iguaçu Milli Parkı ülkenin en tanınmış UNESCO alanları arasında.
2026’da Amazonia Theaters’ın eklenmesi, Brezilya’nın kültürel miras sayısını 16’ya çıkardı. Ülkede ayrıca 9 doğal ve bir karma miras alanı bulunuyor.
14. Kanada — 22 alan
Kanada’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde 22 alanı bulunuyor. Kanada Kayalıkları, Old Québec, Wood Buffalo Milli Parkı ve L’Anse aux Meadows ülkenin farklı tarih ve doğa katmanlarını temsil ediyor.
Kanada’nın UNESCO portföyünde doğal miras ağırlığı dikkat çekiyor. Ülkede 11 doğal, 10 kültürel ve bir karma Dünya Mirası alanı bulunuyor.
14. Türkiye — 22 alan
Türkiye de 22 Dünya Mirası alanıyla Kanada’yla aynı seviyede ve dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunuyor. İstanbul’un Tarihi Alanları, Göbeklitepe, Efes, Nemrut Dağı, Kapadokya ve Pamukkale Türkiye’nin dünya çapında en bilinen miraslarından bazıları.
Türkiye’nin 22 alanının 20’si kültürel, ikisi ise hem kültürel hem doğal özellikleri nedeniyle karma statüde. Kapadokya ile Hierapolis-Pamukkale bu iki karma alanı oluştururken Türkiye’nin UNESCO Geçici Listesi’nde gelecekte listeye girmeyi bekleyen çok sayıda yeni aday da bulunuyor.