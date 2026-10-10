Dünyaca ünlü Strauss Philharmonie Türkiye'ye geliyor! Ankara ve İstanbul'da iki konser

Strauss Concert Show, geleneksel bir klasik müzik konserinin ötesinde sahne unsurlarını da içeren bir gösteri olarak hazırlanıyor.

Orkestra ve soprano, Viyana müzik geleneğini yansıtan zarif konser kostümleriyle sahne alacak.

Konser boyunca sunucunun mizahla harmanlanan anlatımları ve eğlenceli anekdotları da programa eşlik edecek.

Böylece klasik müzik eserleri, görsel unsurlar ve sahne performanslarıyla bütünleşen dinamik bir gösteri olarak izleyicilerle buluşacak.