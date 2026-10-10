Dünyaca ünlü Strauss Philharmonie Türkiye'ye geliyor! Ankara ve İstanbul'da iki konser
Viyana'nın klasik müzik geleneğini dünyaya taşıyan Strauss Philharmonie, 12 Ekim 2026'da Ankara'da, 13 Ekim'de ise İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahne alacak. Strauss Concert Show kapsamında 15 müzisyen ve bir soprano, Johann Strauss'un ünlü valslerinin yanı sıra Mozart, Kálmán, Fučík ve Lehár'ın eserlerini seslendirecek.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Avrupa'nın farklı kentlerinde konserler veren Strauss Philharmonie, Viyana'nın müzik kültürünü Türkiye'deki sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Orkestra, şef Vinicius Kattah yönetiminde gerçekleştireceği iki özel konserde klasik müziği sahne gösterileri, mizahi anlatımlar ve seçkin eserlerden oluşan bir repertuvarla sunacak.
Musicarium ve Y Kültür Sanat tarafından organize edilen Strauss Concert Show, Türkiye'nin iki önemli kültür ve sanat merkezinde gerçekleştirilecek.
Strauss Concert Show'un repertuvarında, "Valsler Kralı" olarak tanınan Johann Strauss'un dünyaca ünlü eserleri öne çıkıyor.
Programda klasik müzik tarihinin tanınmış eserlerinden Mavi Tuna ve Radetzky Marşı da yer alacak.
Strauss'un eserlerinin yanı sıra Mozart, Kálmán, Fučík ve Lehár'ın klasikleşmiş besteleri de seslendirilecek.
Şef Vinicius Kattah yönetimindeki 15 müzisyen ile virtüöz bir soprano, Viyana repertuvarının seçkin örneklerini sahneye taşıyacak.
Strauss Concert Show, geleneksel bir klasik müzik konserinin ötesinde sahne unsurlarını da içeren bir gösteri olarak hazırlanıyor.
Orkestra ve soprano, Viyana müzik geleneğini yansıtan zarif konser kostümleriyle sahne alacak.
Konser boyunca sunucunun mizahla harmanlanan anlatımları ve eğlenceli anekdotları da programa eşlik edecek.
Böylece klasik müzik eserleri, görsel unsurlar ve sahne performanslarıyla bütünleşen dinamik bir gösteri olarak izleyicilerle buluşacak.
Konserlerin tarihleri ve mekânları şöyle:
Ankara
12 Ekim 2026 Pazartesi
CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon
20.00
İstanbul
13 Ekim 2026 Salı
AKM Türk Telekom Opera Salonu
20.00