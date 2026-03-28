"Dünyanın en çirkin şehri" deniyordu: Şimdi turist akınına uğruyor
Belçika’nın Charleroi kenti, “dünyanın en çirkin şehri” algısını tersine çevirerek terk edilmiş sanayi yapılarıyla turizmde dikkat çekmeye başladı. Tur rehberinin başlattığı geziler, "urbex" akımıyla büyüyerek kentin yeni yüzünü oluşturdu.
Belçika’nın Charleroi kenti, yıllar önce Hollanda basınında “dünyanın en çirkin şehri” olarak anılmasının ardından bambaşka bir turizm hikayesine sahne oldu. Bu algıyı tersine çeviren isim ise rehber Nicolas Buissart oldu.
Buissart, başlangıçta espri olarak başlattığı şehir turlarını zamanla profesyonel bir projeye dönüştürdü. Yaklaşık 15 yıldır düzenlediği gezilerde ziyaretçileri terk edilmiş sanayi alanları, yıkılmaya yüz tutmuş depolar ve endüstriyel kalıntılar arasında dolaştırarak kentin geçmişine farklı bir perspektif sunuyor.
Terk edilmiş şehirden turizme
Fransızca konuşulan Valonya bölgesinin geçmişte ekonomik açıdan güçlü olduğunu hatırlatan Buissart, bugünkü manzarayı şu sözlerle özetliyor: "Kapitalizm geride çok fazla atık bırakıyor" Rehbere göre bugün ilgi gören bu yapılar, tam da bu sürecin somut izlerini taşıyor.
AFP tarafından aktarılan bilgilere göre Charleroi’ye gelen turistler de özellikle bu izleri yerinde görmek istiyor. Fransa’nın Lille kentinden gelen emekli bir turist grubu da kentin çöküşünü gözlemlemek amacıyla bu turlara katıldı.
Urbex akımı ilgiyi artırdı
Son yıllarda dünya genelinde yaygınlaşan “urbex” (urban exploration) akımı da bu ilgiyi artırıyor. Terk edilmiş yapıların keşfine odaklanan bu akım, özellikle fotoğrafçılar, sosyal medya kullanıcıları ve macera arayan gezginler arasında popüler hale geldi.
Kırık pencereleri, çökmüş çatıları ve grafitilerle kaplı duvarlarıyla dikkat çeken bu alanlar, katılımcılara farklı bir estetik deneyim sunuyor. Turda yer alan dev beton ve çelik kalıntıları da bu atmosferin önemli parçaları arasında bulunuyor.
Ziyaretçilerden Veronique Moussu ise bu deneyimi şu sözlerle anlatıyor: “Burada gerçekten hoşuma giden bir estetik var”
Bir dönem kömür madenciliğiyle öne çıkan Charleroi’de son madenin kapanmasının üzerinden 40 yılı aşkın süre geçti. Kent bugün hâlâ yeni bir kimlik arayışını sürdürürken, özellikle Ryanair’in önemli merkezlerinden biri olan havalimanıyla dikkat çekiyor.