Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği başladı
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti, gece müzeciliği uygulaması kapsamında ışıklarla aydınlatılarak ziyaretçilerine yeniden gece saatlerinde kapılarını açtı. Gece müzeciliği uygulamasıyla antik kent, gün batımından gece yarısına kadar ziyaret edilebilecek.
İzmir'in Selçuk ilçesinde yer alan ve ışıklarla aydınlatılan Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği uygulamasına başlandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen uygulama kapsamında antik kent, 19.00-22.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul edecek. Ziyaretçilerden 23.00 itibarıyla alanı boşaltmaları istenecek.
Antik kentin serin saatlerde gezilebilmesi amacıyla başlatılan uygulamada, Celsus Kütüphanesi ile Agora Meydanı, Kuretler Caddesi, Domitian Tapınağı, antik tiyatro ve Yamaçevler gibi önemli alanlar özel aydınlatmalarla destekleniyor.
Ayrıca, Celsus Kütüphanesi cephesinde de geçen yıl başlatılan barkovizyon gösterimi bu sezonda devam edecek. Antik kentteki gece müzeciliği uygulaması, 1 Ekim'e kadar sürecek.
Öte yandan, gece müzeciliği uygulamasının ilk gününe gelen çok sayıda kişi, antik kentteki ışıkların açılma anını bekleyip, fotoğraf çektirdi.
"Gece müzeciliği ziyaretçisi olarak 300 bin kişiyi geçmeyi planlamaktayız"
Efes Müzesi Müdürü Murat Kaleağasıoğlu, geçen sezonun ziyaretçi sayısını geçmeyi planladıklarını söyledi.
Efes Antik Kenti'nde çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri gece müzeciliği yapılacağını aktaran Kaleağasıoğlu, uygulamanın 1 Ekim'e kadar devam etmesinin planlandığını belirtti.