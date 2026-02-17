Efes’te büyük dönüşüm: Otopark kaldırılıyor, Bizans Sarayı gün yüzüne çıkarılıyor

İnceciköz, Efes’in sadece Türkiye’nin değil dünyanın en önemli arkeolojik miras alanlarından biri olduğunu vurgulayarak, yürütülen çalışmaların temel amacının hem kültürel mirası korumak hem de ziyaretçi deneyimini iyileştirmek olduğunu belirtti.