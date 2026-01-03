Ersoy: Kültür varlığı kaçakçılığına karşı mücadelede taviz yok

Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelenin uzun soluklu ve çok boyutlu bir süreç olduğuna dikkat çeken Ersoy, özellikle son yıllarda bu alandaki çalışmaların belirgin biçimde hız kazandığını ve somut sonuçlara dönüştüğünü ifade etti. İade edilen eserlerin önemli bir bölümünün, son dönemde yürütülen sistemli çalışmaların ürünü olduğuna işaret etti.