Ersoy: Kültür varlığı kaçakçılığına karşı mücadelede taviz yok
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan kültür varlıklarının geri getirilmesi için yürütülen çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirterek, iade edilen eser sayısında tarihi seviyelere ulaşıldığını açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Türkiye’nin yurt dışına çıkarılan kültürel mirasının izini kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Ersoy, bilimsel, hukuki ve diplomatik süreçlerin eş zamanlı ve titizlikle işletildiğini söyledi.
Bakan Ersoy, 2018-2025 döneminde toplam 9 bin 133 kültür varlığının Türkiye’ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Daha geniş bir zaman dilimine bakıldığında, 2002-2025 yılları arasında ülkeye kazandırılan eser sayısının 13 bin 448’e, 1980-2025 döneminde ise toplam iade edilen eser sayısının 26 bin 767’ye ulaştığını kaydetti.
Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelenin uzun soluklu ve çok boyutlu bir süreç olduğuna dikkat çeken Ersoy, özellikle son yıllarda bu alandaki çalışmaların belirgin biçimde hız kazandığını ve somut sonuçlara dönüştüğünü ifade etti. İade edilen eserlerin önemli bir bölümünün, son dönemde yürütülen sistemli çalışmaların ürünü olduğuna işaret etti.
“Müzeler, müzayede evleri ve özel koleksiyonlar büyük bir titizlikle inceleniyor” diyen Ersoy, arşiv belgeleri, bilimsel raporlar ve uzman görüşleriyle desteklenen hukuki süreçlerin kararlılıkla yürütüldüğünü belirtti. Ersoy, “Her eser için aynı hassasiyetle çalışıyoruz” diye konuştu.
Uluslararası iş birliklerinin bu mücadelenin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, Türkiye’nin kültürel miras konusundaki haklı taleplerinin uluslararası hukuk zemininde güçlü karşılık bulduğunu söyledi. Bu yaklaşımın, iade süreçlerinde önemli bir kaldıraç etkisi yarattığını ifade etti.
Her bir eserin ülkeye dönüşünün yalnızca teknik bir iade süreci olmadığını belirten Ersoy, bunun aynı zamanda kültürel egemenliğe ve tarihsel hafızaya sahip çıkma iradesi olduğunu dile getirdi.
“Bu sadece bir iade değil, bir duruştur” diyen Ersoy, Bakanlığın kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede aynı kararlılıkla yoluna devam edeceğini ve bu mirası gelecek kuşaklara aktarmayı sürdüreceğini vurguladı.