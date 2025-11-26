Fakirlikten doğan lezzet: Türkiye'nin efsane köftesi dünya listesine girdi!
Sakarya’nın tescilli lezzeti ıslama köfte, dünyaca tanınan bir gastronomi rehberinin hazırladığı sıralamada dünyanın en iyi 100 yemeği arasında 59. basamakta yer alarak uluslararası arenada önemli başarıya imza attı. Dünyada tanınır hale gelen ünlü köftenin 'fakirlik' hikayesi ise dikkat çekti.
1900’lü yıllarda Balkanlar’dan göç eden Boşnak ve Makedon topluluklarının bayat ekmekleri değerlendirmek amacıyla ortaya çıkardığı ıslama köfte, günümüzde Sakarya mutfağının sembolü haline geldi. İlikli kemik suyuna kırmızı toz biber, sarımsak ve soğan eklenerek hazırlanan özel sosla ıslatılan ekmekler ve Adapazarı’na has köfteleriyle bilinen bu tescilli tat, şehrin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.
Dünyanın en iyi 100 yemeği arasında
Bu yıl ise ıslama köfte uluslararası platformda dikkat çeken bir başarıya ulaştı. Dünyaca tanınan gastronomi rehberinin hazırladığı 2025 “Dünya'nın En İyi 100 Yemeği” listesinde ıslama köfte, dünyanın en iyi lezzetleri arasında 59’uncu sırada kendine yer buldu.
Dünyanın dört bir yanından 11 bin 258 geleneksel yemeğin toplam 367 bin 847 geçerli oyla değerlendirildiği listede Türkiye 7 farklı yemekle temsil edildi. Islama köftenin listeye girmesi, Sakarya’nın gastronomi kimliğini uluslararası alanda da perçinlemiş oldu.
Yabancıların da tercihi oldu
Özellikle Adapazarı’nda hazırlanan köfteleri, kemik suyuyla ıslatılıp kızartılan ekmekleri ve özgün sunumuyla tanınan ıslama köfte; hem yerli hem de yabancı misafirlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
"Bu köfte yoksulluk zamanından geliyor"
Ünü dünyaya yayılan köfte hakkında bilgi verem restoran işletmecisi Musa Kocaoğlu, "Köftemizin en büyük özelliği ekmeğinin ekşi mayalı kara fırın ekmeği olmasıdır. İkincisi ise et suyundan gelir; takriben 18 saate yakın kazanda kaynatıyoruz. Hayvanın kaval kemiği, soğan, sarımsak, limondan oluşuyor. Kolojen haline geldikten sonra üzerine kırmız toz biberle hazırladığımız sosumuzu döküyoruz. Köftenin en büyük esprisi ekmekte bitiyor. Bu ıslama köfte yoksulluk, fakirlik zamanından gelen bir lezzet. Atalarımız bayatlayan ekmekleri ‘papara' yapıp mangalın, sobanın üzerine atar yumuşadıktan sonra yerlermiş. Bizde gelen bu kültürü kendi reçetelerimize göre değiştirip sofralara sunuyoruz.
Islama köfte ne kadar?
Bu lezzetin 59'uncu sırada ve köfte kategorisinde ise dünyada 3'üncü sırada olması bize gurur veriyor. Islama köfte Sakarya'nın tescilli bir lezzeti. Bu lezzet, Sakarya'da 300 ile 400 lira arasında satılıyor bizde de 340 liradır" dedi.
"81 ilden ve yurtdışından geliyorlar"
Kocaoğlu, "Bu lezzeti tatmak için 81 ilin yanı sıra yurtdışından da geliyorlar. Yoksulluktan, fakirlikten gelen bir lezzet Sakarya'dan çıkarak dünya listelerinde yer aldı bizleri gururlandırarak mutlu etti" diye konuştu.
Kocaeli'den Sakarya'ya gelen Nezir Yakar, "Hususi olarak ıslama köfte yemek için geldik. Sakarya'nın lezzeti dünyaya açıldı" derken Düzce'den iş için gelen ve tescilli yemeğin tadına bakan Rasim Çakmak, "Islama köfte dünya listesinde 59'uncu sırada yer alıyormuş ama bence daha üst sıralarda olması gerekiyor" dedi.