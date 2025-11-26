Islama köfte ne kadar?

Bu lezzetin 59'uncu sırada ve köfte kategorisinde ise dünyada 3'üncü sırada olması bize gurur veriyor. Islama köfte Sakarya'nın tescilli bir lezzeti. Bu lezzet, Sakarya'da 300 ile 400 lira arasında satılıyor bizde de 340 liradır" dedi.