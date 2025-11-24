Fenerbahçe'nin ilk şampiyonluk kupası satışa çıktı

1911-12 sezonunda İstanbul Ligi'nde ilk kez şampiyon olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kaldırdığı ilk kupa da bu açık artırmada satılacak. Arthill tarafından düzenlenen Koleksiyonluk Eserler Müzayedesi, 7 Aralık günü The Ritz-Carlton Arthill Event Hall'da gerçekleşecek.