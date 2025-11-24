Google Haberler

Fenerbahçe'nin ilk şampiyonluk kupası satışa çıktı

1911-12 sezonunda İstanbul Ligi'nde ilk kez şampiyon olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kaldırdığı kupa açık artırmada satılacak. Pey toplama süresine daha 13 gün var, şimdiye kadar verilen en yüksek rakam 2 bin 750 dolar oldu.

Taşkın Su
1911-12 sezonunda İstanbul Ligi'nde ilk kez şampiyon olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kaldırdığı ilk kupa da bu açık artırmada satılacak. Arthill tarafından düzenlenen Koleksiyonluk Eserler Müzayedesi, 7 Aralık günü The Ritz-Carlton Arthill Event Hall'da gerçekleşecek.

Fenerbahçe tarihinde önemli bir yere sahip olan kupa için pey verme süresi 7 Aralık saat 15.02'de sona erecek.

1 dolar açılış fiyatıyla listelenen kupaya şimdiye kadar 37 pey verildi ve fiyatı 2 bin 750 dolara kadar çıktı. Kupa pey verme süresinin bitmesinin ardından açık artırmaya çıkacak.

Arthill'in internet sitesinde, çapı 10 santim olan kupayla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Şampiyonluk Hatırası, Arif Bey: Hicri 1329-30 / Miladi 1911-12 tarihli. Bronz, kazıma (grave) tekniği ile tezyinli."

"Fenerbahçe Spor Kulübü’nün tarihinde ilk defa şampiyon olduğu İstanbul Ligindeki 6.sezonunda (1911-1912) dönemin başkanı ve oyuncusu olan "Arif Emirzade Bey"e verilen şampiyonluk kupası hatırası."

Açık artırmada Fenerbahçe Spor Kulübü armalı gümüş baston da yeni sahibini arayacak.

90.5 santim uzunluğundaki baston için şimdiye kadar en yüksek 650 dolar pey verildi.

Müzayede şirketi, bastonla ilgili şu bilgileri verdi: "Fenerbahçe Spor Kulübü, 1323: Hicri 1323 / Miladi 1905-1906 tarihli. Gümüş. İmalat ve garanti damgalı."

"Kazıma (grave) tekniği ile tezyinli, sülüs hattı ile "Fenerbahçe Spor Kulübü, 1323" ibareli. Özel koleksiyona aittir."

