Galata ve Kız Kulesi 2025’te rekor kırdı: 1,2 milyon ziyaretçi ağırladı

Tarihi yapının tamamı, dış cephe onarımı ve depreme karşı güçlendirme çalışmaları kapsamında geçici olarak ziyarete kapatılarak kapsamlı bir restorasyon sürecine alındı. 674 yıllık Galata Kulesi, bu süreçte iskeleyle çevrelenerek koruma altına alındı.

Bakanlık tarafından yürütülen çalışmaların ardından yeniden ziyarete açılan dünyanın en eski kulelerinden biri olan Galata Kulesi, 2025 verilerine göre yıl boyunca 951 bin 338 ziyaretçi ağırlayarak, geçen yılın en çok ziyaret edilen beşinci müzesi oldu. Tarihi dokusu, mimarisi ve sunduğu panoramik manzarasıyla yapı, İstanbul silüetinin ayrılmaz unsurlarından biri olmayı sürdürdü.