Gece müzeciliğinde yeni sezon başladı! 20 müze ve ören yeri ziyarete açıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın büyük ilgi gören Gece Müzeciliği uygulaması yeni sezonuyla kapılarını açtı. Geçen yıl 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan uygulama kapsamında, 1 Haziran–1 Ekim 2026 tarihleri arasında Türkiye genelindeki 20 müze ve ören yeri akşam saatlerinde de ziyaret edilebilecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ziyaretçileri tarih ve kültürle gecenin büyüleyici atmosferinde buluşmaya davet etti.
Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasını farklı bir deneyimle buluşturan Gece Müzeciliği uygulaması, 2026 sezonuna başladı. Bakanlığa bağlı 11 müze ve 9 ören yerini kapsayan uygulama, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilere tarihi mekânları gece saatlerinde keşfetme fırsatı sunacak.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uygulamanın yeni döneminin başladığını duyurdu. Ersoy, kültürel mirası günün her saatinde yaşanabilir kılmayı hedeflediklerini belirterek Nemrut’tan Efes’e, Side’den Zeugma’ya uzanan kültür rotalarında ziyaretçileri unutulmaz bir deneyimin beklediğini ifade etti.
Gece Müzeciliği uygulaması ilk kez 2024 yılında Efes, Hierapolis ve Side ören yerlerinde hayata geçirildi. Tarihi mekânların gece ziyaretlerine açılmasıyla başlayan uygulama, ilk yılında 395 bin 212 ziyaretçiyi ağırlayarak dikkat çekici bir başarı elde etti.
Artan ilgiyle birlikte uygulama 2025 yılında daha geniş bir alana yayıldı. Nemrut, Patara, Aspendos, Zeugma Mozaik Müzesi, Galata Kulesi ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri gibi önemli destinasyonların da dahil edilmesiyle ziyaretçi sayısı 1 milyonun üzerine çıktı. Yoğun talep nedeniyle bazı ören yerlerinde uygulama sezon sonrasına kadar uzatıldı.
Yeni sezonda ziyaretçiler; Efes, Side, Aspendos, Hierapolis, Patara, Zeugma Mozaik Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Galata Kulesi, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Derinkuyu Yeraltı Şehri gibi önemli kültürel noktalarda gece ziyaretleri gerçekleştirebilecek.
Müzekart sahibi T.C. vatandaşları, mevcut geçiş haklarına ek olarak 200 lira ücret ödeyerek saat 19.00’dan itibaren belirlenen kapanış saatlerine kadar uygulamadan yararlanabilecek. Ahlat Selçuklu Mezarlığı ise ziyaretçilere ücretsiz olarak açık olacak.
Yetkililer, Gece Müzeciliği uygulamasının yalnızca ziyaretçi deneyimini zenginleştirmeyi değil, aynı zamanda kültürel mirasın korunmasını ve sürdürülebilir turizmin güçlendirilmesini de amaçladığını vurguluyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki tarihi miras noktalarının gece atmosferinde keşfedilmesiyle kültür turizmine yeni bir ivme kazandırılması hedefleniyor.