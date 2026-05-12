Go Türkiye mini dizileri 3 milyar izlenmeyi aştı! İki yeni yapım geliyor

Türkiye’nin kültür, tarih ve gastronomi zenginliğini dünyaya tanıtan Go Türkiye Mini Dizileri, uluslararası dijital platformlarda 3 milyarı aşan izlenme ve erişim başarısına ulaştı. Küresel ilgi gören projeye şimdi iki yeni mini dizi daha ekleniyor.

Go Türkiye tarafından hazırlanan mini dizi projeleri, Türkiye’nin marka değerini uluslararası arenada güçlendirmeye devam ediyor. “Istanbul My Love”, “Antalya Gambit”, “Hidden Lover”, “An Istanbul Story” ve “Cappadocia Fairytale” gibi yapımlarla milyonlarca izleyiciye ulaşan proje, şimdi yeni hikâyelerle büyümeyi sürdürüyor.

Yeni projelerden ilki olan “Aşk Tadında” dizisinin çekimleri İzmir’de başladı. Başrollerini Burak Özçivit ve Ceyda Ateş’in paylaştığı yapım, Ege’nin gastronomi kültürünü ve yaşam tarzını sinematografik bir anlatımla dünyaya taşımayı hedefliyor.

Dizinin hikâyesi, idealist şef Merve ile mutfak dünyasına gizemli şekilde adım atan eski bankacı Kerem’in yollarının kesişmesini konu alıyor. Çekimlerin İzmir Saat Kulesi, Kordon, Urla, Alaçatı, Efes Antik Kenti ve Sığacık gibi ikonik bölgelerde gerçekleştirildiği belirtildi.

Go Türkiye kapsamında hazırlanan ikinci yeni mini dizi ise Türkiye’nin tarihi ve mistik rotalarını merkeze alıyor. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ile Özge Gürel’in yer aldığı yapım, beş farklı şehirde çekiliyor.

Tarih, sanat, gastronomi ve mistisizmi bir araya getiren yapımın, Türkiye’nin kültürel mirasını yalnızca dekor olarak değil, hikâyenin yaşayan bir parçası olarak sunacağı ifade edildi. Dizinin senaryosunu Emre Gürcan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Hakan Yonat oturuyor.

Mehmet Nuri Ersoy, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede turizmin artık yalnızca seyahat değil, bir hikâyeyi deneyimleme sürecine dönüştüğünü söyledi. Ersoy, yeni nesil tanıtım modelinde hikâye anlatımının merkezde yer aldığını vurguladı.

Bakan Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda yürütülen mini dizi projelerinin Türkiye’nin doğal, kültürel ve tarihi değerlerini küresel ölçekte görünür hale getirdiğini belirtti. Yapımların uluslararası dijital platformlarda güçlü etki oluşturduğu ifade edildi.

Go Türkiye Mini Dizileri projesi, şehir kimliği, tarih, gastronomi ve doğal güzellikleri modern sinematografik anlatımla birleştirerek küresel tanıtımda yeni bir model oluşturuyor. 

Yeni projelerle birlikte Türkiye’nin destinasyon hikâyelerinin daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.

