Göbeklitepe ve Taş Tepeler’in 12 bin yıllık mirası Berlin’de dünya sahnesine çıkıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un duyurusuyla, Göbeklitepe ve Taş Tepeler’in 12 bin yıllık insanlık hikâyesi Berlin’de uluslararası ziyaretçilerle buluşmaya hazırlanıyor. Roma Kolezyumu’nda büyük ilgi gören anlatı, şimdi Museuminsel Berlin’de daha geniş bir kitleye ulaşacak.