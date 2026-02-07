Google Haberler

Göbeklitepe ve Taş Tepeler’in 12 bin yıllık mirası Berlin’de dünya sahnesine çıkıyor

Roma Kolezyumu’nun ardından Göbeklitepe ve Taş Tepeler, bu kez Berlin Museuminsel’de sergilenecek. Neolitik Çağ’ın insanlık tarihini değiştiren hikâyesi Avrupa’nın kalbinde anlatılacak.

Remziye Karakuş
Göbeklitepe ve Taş Tepeler’in 12 bin yıllık mirası Berlin’de dünya sahnesine çıkıyor - Resim: 1

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un duyurusuyla, Göbeklitepe ve Taş Tepeler’in 12 bin yıllık insanlık hikâyesi Berlin’de uluslararası ziyaretçilerle buluşmaya hazırlanıyor. Roma Kolezyumu’nda büyük ilgi gören anlatı, şimdi Museuminsel Berlin’de daha geniş bir kitleye ulaşacak.

Göbeklitepe ve Taş Tepeler’in 12 bin yıllık mirası Berlin’de dünya sahnesine çıkıyor - Resim: 2

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Berlin Devlet Müzeleri’ne bağlı Vorderasiatisches Museum iş birliğiyle hazırlanan “Toplumun Keşfi: 12 Bin Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam” sergisi, 10 Şubat’ta James-Simon Galerie’de açılacak.

Göbeklitepe ve Taş Tepeler’in 12 bin yıllık mirası Berlin’de dünya sahnesine çıkıyor - Resim: 3

Sergide, Şanlıurfa Müzesi koleksiyonundan seçilen Neolitik Çağ’a ait 89 özgün eser ile 4 replika yer alacak. Bu eserlerin 44’ü ilk kez kamuoyuna sunulacak olmasıyla dikkat çekiyor.

Göbeklitepe ve Taş Tepeler’in 12 bin yıllık mirası Berlin’de dünya sahnesine çıkıyor - Resim: 4

Bakan Ersoy, serginin insanlık tarihinin başladığı yere dair yeni bir bakış sunduğunu belirterek, Taş Tepeler Projesi’nin mirasını kararlılıkla dünyaya taşıdıklarını vurguladı.

Göbeklitepe ve Taş Tepeler’in 12 bin yıllık mirası Berlin’de dünya sahnesine çıkıyor - Resim: 5

Sergi, avcı-toplayıcı yaşamdan yerleşik hayata geçiş sürecini mimari, heykel, sanat ve inanç sistemleri üzerinden ele alıyor. Ziyaretçiler, ilk tapınaklar ve ritüeller hakkında kapsamlı bir anlatımla karşılaşacak.

Göbeklitepe ve Taş Tepeler’in 12 bin yıllık mirası Berlin’de dünya sahnesine çıkıyor - Resim: 6

Neolitik dönemde tarımsal üretimin başlamasıyla ortaya çıkan toplumsal ve ekonomik dönüşüm de serginin ana temaları arasında yer alıyor.

Göbeklitepe ve Taş Tepeler’in 12 bin yıllık mirası Berlin’de dünya sahnesine çıkıyor - Resim: 7

Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Isabel Muñoz’un Taş Tepeler’de çektiği fotoğraflar, arkeolojik mirası çağdaş bir sanat diliyle yorumlayarak sergiye farklı bir boyut katıyor.

Göbeklitepe ve Taş Tepeler’in 12 bin yıllık mirası Berlin’de dünya sahnesine çıkıyor - Resim: 8

Fotoğraflar, yalnızca kazı alanlarını değil, Neolitik toplulukların yaşam izlerini de estetik bir anlatımla gözler önüne seriyor.

Göbeklitepe ve Taş Tepeler’in 12 bin yıllık mirası Berlin’de dünya sahnesine çıkıyor - Resim: 9

Berlin’de ilk kez düzenlenen bu sergi, Göbeklitepe ve Taş Tepeler’in bilimsel ve kültürel önemini uluslararası alanda daha görünür kılmayı hedefliyor.

Göbeklitepe ve Taş Tepeler’in 12 bin yıllık mirası Berlin’de dünya sahnesine çıkıyor - Resim: 10

Roma’daki başarının ardından Berlin ayağı, Türkiye’nin kültürel diplomasi gücünü pekiştirirken Taş Tepeler Projesi’nin küresel bilinirliğine de katkı sağlıyor.

