Göbeklitepe ve Taş Tepeler’in 12 bin yıllık mirası Berlin’de dünya sahnesine çıkıyor
Roma Kolezyumu’nun ardından Göbeklitepe ve Taş Tepeler, bu kez Berlin Museuminsel’de sergilenecek. Neolitik Çağ’ın insanlık tarihini değiştiren hikâyesi Avrupa’nın kalbinde anlatılacak.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un duyurusuyla, Göbeklitepe ve Taş Tepeler’in 12 bin yıllık insanlık hikâyesi Berlin’de uluslararası ziyaretçilerle buluşmaya hazırlanıyor. Roma Kolezyumu’nda büyük ilgi gören anlatı, şimdi Museuminsel Berlin’de daha geniş bir kitleye ulaşacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Berlin Devlet Müzeleri’ne bağlı Vorderasiatisches Museum iş birliğiyle hazırlanan “Toplumun Keşfi: 12 Bin Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam” sergisi, 10 Şubat’ta James-Simon Galerie’de açılacak.
Sergide, Şanlıurfa Müzesi koleksiyonundan seçilen Neolitik Çağ’a ait 89 özgün eser ile 4 replika yer alacak. Bu eserlerin 44’ü ilk kez kamuoyuna sunulacak olmasıyla dikkat çekiyor.
Bakan Ersoy, serginin insanlık tarihinin başladığı yere dair yeni bir bakış sunduğunu belirterek, Taş Tepeler Projesi’nin mirasını kararlılıkla dünyaya taşıdıklarını vurguladı.
Sergi, avcı-toplayıcı yaşamdan yerleşik hayata geçiş sürecini mimari, heykel, sanat ve inanç sistemleri üzerinden ele alıyor. Ziyaretçiler, ilk tapınaklar ve ritüeller hakkında kapsamlı bir anlatımla karşılaşacak.
Neolitik dönemde tarımsal üretimin başlamasıyla ortaya çıkan toplumsal ve ekonomik dönüşüm de serginin ana temaları arasında yer alıyor.
Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Isabel Muñoz’un Taş Tepeler’de çektiği fotoğraflar, arkeolojik mirası çağdaş bir sanat diliyle yorumlayarak sergiye farklı bir boyut katıyor.
Fotoğraflar, yalnızca kazı alanlarını değil, Neolitik toplulukların yaşam izlerini de estetik bir anlatımla gözler önüne seriyor.
Berlin’de ilk kez düzenlenen bu sergi, Göbeklitepe ve Taş Tepeler’in bilimsel ve kültürel önemini uluslararası alanda daha görünür kılmayı hedefliyor.
Roma’daki başarının ardından Berlin ayağı, Türkiye’nin kültürel diplomasi gücünü pekiştirirken Taş Tepeler Projesi’nin küresel bilinirliğine de katkı sağlıyor.