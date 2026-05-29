Göbeklitepe’den sonra gözler Karahantepe’de! Koruma çatısı ve ziyaretçi merkezi tamamlanıyor
Şanlıurfa’daki Karahantepe Ören Yeri’nde yürütülen “Geleceğe Miras” projesinde önemli bir aşamaya gelindi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, koruma çatısı, çevre düzenlemesi, kazı ve araştırma altyapılarıyla insanlık tarihine ışık tutan alanı geleceğe taşımaya hazırlanıyor.
Göbeklitepe ile birlikte dünyanın en önemli arkeolojik keşif alanlarından biri olarak gösterilen Karahantepe’de kapsamlı koruma ve geliştirme çalışmaları hız kazandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülen projeyle hem bilimsel araştırmaların güçlendirilmesi hem de ziyaretçi deneyiminin uluslararası standartlara taşınması hedefleniyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Karahantepe’deki çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Ersoy, kazı ve araştırma evi, buluntu deposu, altyapı tesisleri ve koruma çatısının yer aldığı projelerin tamamlanmasıyla Karahantepe’nin çok daha güçlü şekilde geleceğe taşınacağını vurguladı. Bakan Ersoy ayrıca projeye katkı sağlayan uzmanlara, akademisyenlere ve kurumlara teşekkür etti.
“Geleceğe Miras” projesi kapsamında Karahantepe’de 2 bin metrekarelik kazı ve araştırma evi, 150 metrekarelik buluntu deposu ve 35 metrekarelik su deposu inşa ediliyor. Bunun yanı sıra arkeolojik kalıntıları koruyacak üst örtü sistemi de hayata geçiriliyor. Bu yatırımlarla hem tarihi eserlerin korunması hem de bilimsel çalışmaların daha sağlıklı koşullarda yürütülmesi amaçlanıyor.
Karahantepe’deki çevre düzenlemesi ve koruma çatısı projesinin ihalesi 2024 yılının ekim ayında tamamlandı. Sözleşme sürecinin ardından başlayan uygulama çalışmaları sahada aralıksız sürüyor. Yetkililer, projede planlanan tüm yapıların ve koruma sistemlerinin belirlenen takvim doğrultusunda ilerlediğini belirtiyor.
Karahantepe’ye gelen ziyaretçilerin daha kapsamlı bir deneyim yaşayabilmesi amacıyla planlanan ziyaretçi karşılama merkezi ve bütüncül çevre düzenleme projelerinde de sona yaklaşıldı. Söz konusu projelerin 2026 yılı içerisinde uygulamaya alınması planlanırken, mevcut çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
Göbeklitepe ile birlikte tek kazı başkanlığı altında yürütülen çalışmalar, Prof. Dr. Necmi Karul başkanlığında devam ediyor. Uzmanlara göre Karahantepe yalnızca yeni arkeolojik keşiflerle değil, koruma, bilimsel araştırma ve ziyaretçi yönetimi alanlarında gerçekleştirilen yatırımlarla da dünyanın en önemli kültürel miras merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor.