Göbeklitepe’den sonra gözler Karahantepe’de! Koruma çatısı ve ziyaretçi merkezi tamamlanıyor

“Geleceğe Miras” projesi kapsamında Karahantepe’de 2 bin metrekarelik kazı ve araştırma evi, 150 metrekarelik buluntu deposu ve 35 metrekarelik su deposu inşa ediliyor. Bunun yanı sıra arkeolojik kalıntıları koruyacak üst örtü sistemi de hayata geçiriliyor. Bu yatırımlarla hem tarihi eserlerin korunması hem de bilimsel çalışmaların daha sağlıklı koşullarda yürütülmesi amaçlanıyor.