Grammy Ödülleri sahiplerini buldu
Müzik dünyasının "Oscar"ı Grammy Ödülleri sahiplerine verildi.
64. Grammy Ödülleri, Las Vegas kentindeki MGM Grand Garden Arena'da düzenlenen törende sahiplerini buldu.
Müzik dünyasının "Oscar"ı olarak da bilinen Grammy Ödülleri töreninde, Jon Batiste 5 ödüle layık görüldü.
11 dalda aday gösterilen Batiste, yılın albümü, en iyi klip, görsel medya için en iyi film müziği, en iyi Amerikan folk performansı, en iyi Amerikan folk şarkısı ödüllerini alarak gecenin öne çıkan ismi oldu.
Bruno Mars'ın duo projesi Silk Sonic aday olduğu dört kategorinin tamamında ödül aldı.
En İyi Rap Performansı dalında ödülü "Family Ties" adlı şarkılarıyla Baby Keem ve Kendrick Lamar aldı.
En İyi Solo Country Performansı ödülünü ise üçüncü kez Chris Stapleton aldı.