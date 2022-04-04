Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

64. Grammy Ödülleri, Las Vegas kentindeki MGM Grand Garden Arena'da düzenlenen törende sahiplerini buldu.

Müzik dünyasının "Oscar"ı olarak da bilinen Grammy Ödülleri töreninde, Jon Batiste 5 ödüle layık görüldü.

11 dalda aday gösterilen Batiste, yılın albümü, en iyi klip, görsel medya için en iyi film müziği, en iyi Amerikan folk performansı, en iyi Amerikan folk şarkısı ödüllerini alarak gecenin öne çıkan ismi oldu.