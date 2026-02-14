Hasankeyf yeniden doğuyor! Bakan Ersoy sahada inceledi, kültür turizminde yeni dönem başladı

Ziyaret öncesinde Vali Canalp tarafından Bakan Ersoy’a Hasankeyf’in tarihi, mevcut projeler ve yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bir brifing verildi. Bakan Ersoy, ören yerine tekne ile ulaşarak bölgeyi farklı bir açıdan inceleme fırsatı buldu ve devam eden projelerin sahadaki etkilerini yerinde gözlemledi.