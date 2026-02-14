Hasankeyf yeniden doğuyor! Bakan Ersoy sahada inceledi, kültür turizminde yeni dönem başladı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hasankeyf’te yürütülen kazı, onarım ve Arkeopark projelerini yerinde inceleyerek bölgenin yeniden kültür turizminin önemli merkezlerinden biri haline geleceğini açıkladı. Yeniden ziyarete açılan ören yeriyle birlikte Hasankeyf’te tarihi miras yeni bir aşamaya geçti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Batman programı kapsamında binlerce yıllık geçmişe sahip Hasankeyf’te devam eden kazı, restorasyon ve Arkeopark projelerini sahada inceledi. Bakan Ersoy’a ziyaret sırasında Batman Valisi Ekrem Canalp eşlik etti ve bölgedeki çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi sunuldu.
Ziyaret öncesinde Vali Canalp tarafından Bakan Ersoy’a Hasankeyf’in tarihi, mevcut projeler ve yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bir brifing verildi. Bakan Ersoy, ören yerine tekne ile ulaşarak bölgeyi farklı bir açıdan inceleme fırsatı buldu ve devam eden projelerin sahadaki etkilerini yerinde gözlemledi.
Yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Ersoy, özellikle Arkeopark ve Kültür Park-Müze Alanı projeleri ile kazı faaliyetlerinin mevcut durumunu değerlendirdi. Ören yerinde hazırlanan foto bloklar üzerinden projelerin ilerleme aşamaları ve planlanan uygulamalar hakkında detaylı sunum yapıldı.
Hasankeyf Ören Yeri, yürütülen yapım çalışmalarının büyük ölçüde tamamlanmasının ardından Arkeopark alanı hariç yeniden ziyaretçilere açıldı. Ayrıca Arkeopark ve Şaab Vadisi’ndeki yapım işlerinin devrine ilişkin protokol de imzalanarak alanın yönetimi ve uygulama süreçleri Bakanlık koordinasyonunda yürütülmeye başlandı.
“Geleceğe Miras” projesi kapsamında bölgede kazı ve basit onarım çalışmaları sürdürülürken, baraj suyundan etkilenen kültür varlıklarının Hasankeyf’te oluşturulan Arkeopark alanında sergilenmesi planlanıyor. Bu çalışmalarla birlikte Hasankeyf’in kültür turizmi açısından daha güçlü bir cazibe merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.
Bakan Ersoy’un Batman temaslarının bir diğer durağı ise Sason ilçesi oldu. Ersoy, Sason Belediye Başkanlığını ziyaret ederek Belediye Başkanı İrfan Demir’den ilçede yürütülen çalışmalar ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı.
Ziyaret kapsamında ilçe merkezinde esnafla bir araya gelen Bakan Ersoy, çarşıda iş yerlerini tek tek ziyaret ederek esnafın talep ve önerilerini dinledi. Esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Ersoy, yerel ekonominin güçlenmesi açısından sahadaki görüşlerin önemine dikkat çekti.
Program çerçevesinde bir kahvehanede vatandaşlarla da buluşan Bakan Ersoy, ilçenin sosyal ve ekonomik yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ersoy’un Sason’daki temaslarının, yerel kalkınma çalışmalarının sahadaki etkilerini gözlemlemek ve vatandaşlarla doğrudan iletişimi güçlendirmek açısından önemli olduğu belirtildi.