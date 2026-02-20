Hilary Duff geri döndü! 25 milyon dolarlık servetin ardındaki gerçek
Disney yıldızı olarak tanınan Hilary Duff, 10 yıl aradan sonra yeni albümüyle müziğe güçlü bir dönüş yaparken, oyunculuk, müzik ve iş yatırımlarından oluşan 25 milyon dolarlık serveti yeniden gündemde.
2000’li yılların en popüler genç yıldızlarından biri olan Hilary Duff, uzun bir aranın ardından müzik sahnesine geri dönüyor. “Luck… or Something” adlı yeni albümü 20 Şubat 2026’da yayımlanacak olan Duff, aynı zamanda büyük bir dünya turnesine hazırlanıyor.
Hilary Duff’ın yeni albümü, 2015’ten bu yana yayımladığı ilk albüm olma özelliğini taşıyor. Albümle birlikte sanatçı, 22 Haziran 2026’da başlayacak ve 2027’ye kadar sürecek olan “The Lucky Me World Tour” adlı büyük dünya turnesine çıkacak.
Albüm öncesi heyecanı artırmak için Duff, Ocak 2026’da Londra, Toronto, Brooklyn, Los Angeles ve Las Vegas’ı kapsayan mini bir turne düzenledi. Bu konserlerin biletleri saniyeler içinde tükendi ve Duff’ın hâlâ güçlü bir hayran kitlesine sahip olduğunu gösterdi.
Yeni albümün teması, sanatçının gençlik yıllarındaki romantik deneyimlerinden ilham alırken, aynı zamanda annelik, aile ve olgunluk temalarını da işliyor.
Duff, Glamour dergisine verdiği röportajda, “Artık kim olduğumla insanlarla yeniden bağlantı kurabileceğim bir şey üretmek istedim. Son 10–15 yılda birçok insan benim yaşadığım benzer deneyimlerden geçti,” ifadelerini kullandı.
Celebrity Net Worth verilerine göre Hilary Duff’ın 2026 yılı itibarıyla tahmini net serveti 25 milyon dolar.
Duff’ın bu serveti üç ana kaynaktan geliyor: Oyunculuk, müzik kariyeri, iş girişimleri ve yatırımlar.
Duff, Disney’in efsanevi dizisi Lizzie McGuire ile büyük çıkış yaptı. Dizinin ve filmin yanı sıra sadece lisanslı ürün satışları bile markaya yaklaşık 100 milyon dolar gelir sağladı.
Hilary Duff, 2000’li yılların başında şu filmlerle Hollywood’un en yüksek kazanan genç oyuncularından biri haline geldi: Agent Cody Banks, The Lizzie McGuire Movie, A Cinderella Story, Cheaper by the Dozen serisi...
Hilary Duff’ın müzik kariyeri de oldukça başarılı oldu. Sanatçı bugüne kadar yaklaşık 15 milyon albüm sattı.
Öne çıkan albümleri arasında şunlar yer alıyor: Metamorphosis (2003), Hilary Duff (2004), Dignity (2007), Breathe In. Breathe Out (2015). Duff ayrıca 2002 yılında Santa Claus Lane adlı bir Noel albümü de yayımladı.
2010’lu yıllarda Hilary Duff televizyona geri döndü ve iki önemli dizide başrol oynadı Younger (2015-2021) ve How I Met Your Father (2022-2023).
Hilary Duff sadece sanatçı değil, aynı zamanda başarılı bir girişimci. Öne çıkan iş girişimleri şunlar:
2003’te başlattığı Stuff by Hilary Duff giyim markası.
DKNY için Femme parfümü ve kendi parfüm serileri.
New York Times bestseller olan Elixir kitap serisi.
Ev kokusu markası Below 60°’ta marka direktörlüğü.
Nudestix ve Happy Little Camper gibi markalara yatırım...
Hilary Duff şu anda eşi Matthew Koma ve dört çocuğuyla birlikte Los Angeles’ta yaşıyor.
Sanatçının gayrimenkul yatırımları da dikkat çekiyor:
2004’te 3,5 milyon dolara aldığı evini 2010’da 6,5 milyon dolara sattı. Beverly Hills’teki mevcut evini 3,85 milyon dolara satın aldı.