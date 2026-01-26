İlk yapay zeka satranç oynuyordu: 'The Turk'ün gerçek hikayesi ortaya çıktı

Günümüzde yapay zeka etrafında yürütülen tartışmaların kökeni, 18. yüzyıla kadar uzanıyor. Bu alandaki ilk büyük merak dalgasını yaratan yapı ise bir satranç otomatı oldu. Adı oldukça dikkat çekiciydi: “The Turk”, yani “Türk”.

Satranç oynayan makine nasıl ortaya çıktı?

Tarihte bilinen ilk satranç otomatı, 1734-1804 yılları arasında yaşayan Macar mucit Johann Wolfgang Ritter von Kempelen tarafından geliştirildi. 1769 yılında yapımına başlanan bu mekanizma, karşısına geçen kişilerle satranç oynuyor, hamleler yapıyor ve rakiplerini yenebiliyordu.

Akçaağaçtan yapılan otomatın üzerinde sarıklı ve bıyıklı bir Türk figürü yer alıyordu. Yaklaşık 120 santimetre uzunluğundaki bu figür, başını ve gözlerini hareket ettirebiliyor, izleyenlerde canlı bir varlık hissi uyandırıyordu.