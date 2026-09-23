İstanbul Kültür Yolu Festivali başlıyor: 9 gün boyunca konserler, sergiler ve gastronomi rotalar
İstanbul Kültür Yolu Festivali, 26 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. Royal Philharmonic Orchestra, National Arab Orchestra ve Stanislavsky Bale Gala'nın da yer aldığı festivalde Özcan Deniz, Murat Boz, Simge, Ceza ve çok sayıda sanatçı sahne alacak. Dokuz günlük programda konserlerin yanı sıra sergiler, tiyatro gösterileri, çocuk etkinlikleri ve gastronomi rotaları da bulunuyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 20'nci durağı İstanbul olacak. İlk kez 2021 yılında Beyoğlu Kültür Yolu Festivali adıyla başlayan organizasyon, bu yıl İstanbul'da altıncı kez gerçekleştirilecek.
Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) Galataport'a, tarihi yapılardan müzelere kadar kentin farklı noktaları dokuz gün boyunca kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.
Festivalin açılışı, İngiltere'nin köklü orkestralarından Royal Philharmonic Orchestra'nın AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda vereceği konserle gerçekleştirilecek.
Arap müziğinin klasik ve çağdaş yorumlarını orkestra geleneğiyle buluşturan National Arab Orchestra da festival kapsamında özel bir konser verecek.
Müzik programında ayrıca Carmina Burana, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 2026-2027 Sezonunda İDOB Gala Konseri, Büşra Kayıkçı, İncesaz'ın "İstanbul'a Dair" konseri ve Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun Hicaz Faslı yer alacak.
İstanbul 8. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali kapsamında "Klarnetin Yıldızları" ve Yavuz Bingöl'ün "Efsun of Anatolia" konseri de müzikseverlerle buluşacak.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'u yalnızca bir festival mekânı olarak değil, başlı başına bir kültür rotası olarak ele aldıklarını belirtti.
Festivalin 2021 yılında Beyoğlu'nda başlamasının İstanbul'u kendileri için ayrıca anlamlı kıldığını ifade eden Ersoy, dokuz gün boyunca kentin meydanlarını, müzelerini, tarihi yapılarını ve farklı semtlerini kültür ve sanatın buluşma noktalarına dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.
FotoMaraton, karaoke, müze etkinlikleri, çocuk atölyeleri ve çeşitli kültür-sanat buluşmaları da festival programında yer alacak.
Festival kapsamında Swans, Carmen, Deliriyum, Saraydan Kız Kaçırma, Külkedisi ve Aslında Kaşık Yok gibi farklı türlerden yapımlar da izleyici karşısına çıkacak.
Geçen yıl Bolşoy Bale Festivali kapsamında İstanbul'da sahne alan ekibin sanat yönetiminde gerçekleştirilecek Stanislavsky Bale Gala, AKM Tiyatro Salonu'nda izleyiciyle buluşacak. Gösteride dünyaca ünlü bale repertuvarından seçilen eserler sahnelenecek.
AKM Galeri'de açılacak "Üç Ressam: Alaettin Aksoy, Mehmet Güleryüz, Komet" sergisi, Taviloğlu Koleksiyonu'ndan üç sanatçının eserlerini aynı çatı altında bir araya getirecek. Sergi, festival boyunca ziyaret edilebilecek.