İstanbul’da kültür şöleni başladı: Etnospor Festivali kapılarını açtı
İstanbul’da düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali, 24 ülkeden yüzlerce sporcu, sanatçı ve kültür elçisini bir araya getirdi. Festivalde “Barış”, “Dayanışma”, “Saygı” ve “Gelenek” mesajları öne çıkarken, Gazze için yapılan çağrılar dikkat çekti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin bu yıl “Barış”, “Dayanışma”, “Saygı” ve “Gelenek” temaları üzerine kurulduğunu açıkladı. Ersoy, kültürün toplumların hafızasını oluşturan en güçlü değerlerden biri olduğunu belirterek ortak mirasın korunmasının önemine dikkat çekti.
İstanbul Atatürk Havalimanı Han Çadırı’nda başlayan 8. Etnospor Kültür Festivali büyük ilgi gördü. Festival kapsamında Japonya’dan Azerbaycan’a, Kazakistan’dan Litvanya’ya kadar geniş coğrafyadan sporcular, sanatçılar ve kültür temsilcileri İstanbul’da bir araya geldi.
Festival alanında kurulan stantları ziyaret eden Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan ile Bakan Mehmet Nuri Ersoy, vatandaşlarla bir araya geldi. İkili, ziyaretçilere geleneksel “Dirlik Çorbası” ve aşure ikram ederek çocuklarla sohbet etti.
Festivalde yalnızca geleneksel sporlar değil, farklı kültürlere ait mutfaklar da ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Katılımcılar dünyanın farklı bölgelerine ait geleneksel lezzetleri deneyimleme fırsatı buldu.
Festival kapsamında çocuklara yönelik oyun alanları, sahne gösterileri ve atölyeler kuruldu. “Oynamak Her Çocuğun Hakkıdır” mesajının öne çıktığı organizasyonda çocukların geleneksel kültürlerle bağ kurmasının hedeflendiği belirtildi.