Japonya'da raf uçurumlarıyla dolu kütüphane
Japonya'da labirenti andıran iç yapısı ve dikeylik kazandırılan raf uçurumlarıyla "Kadokawa Kültür Müzesi" (KadCul) sanatseverlerin ilgisini çekiyor.
Mimar Kuma Kengo'nun eseri masif granit yapı KadCul, bünyesinde çizgi roman ve dizi müzeleri, sanat galerileri ve kütüphaneleri barındırıyor.
30 kilometre mesafedeki Tokyo'nun da konumlandığı Kanto Ovası'nda yer alan Musaşino düzlüğüne "Tokorozawa Sakura Town" projesi kapsamında inşa edilen yapı, tarzı ve duruşuyla göze çarpıyor.
Higaşi-Tokorozawa İstasyonu'ndan 10 dakika yürüme mesafesindeki yerleşkeye giderken kaldırımlardaki çizgi dizi desenli rögar kapakları dikkati çekiyor.
Mini bir dere, dinlenme alanları ve sığ bir havuzun çevrelediği yerleşkedeki yüksek bina, magmatik kayaç olarak bilinen "granit taşından" inşa edildi.