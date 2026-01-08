Kanser tedavisi gören ünlü dizi oyuncusundan sitem: 5. sezonda rol verselerdi...
Stranger Things dizisinde Max’in annesi Susan Hargrove’u canlandıran Jennifer Marshall, final sezonunda yer almamasının kanserle mücadelesi sırasında hem maddi hem de manevi açıdan hayatında büyük fark yaratabileceğini söyledi.
Stranger Things dizisinin 2. ve 4. sezonlarında Max Mayfield’ın annesi Susan Hargrove karakterine hayat veren oyuncu Jennifer Marshall, dizinin 5. ve final sezonunda yer almamasına dair sessizliğini bozdu.
44 yaşındaki oyuncu, 6 Ocak Salı günü Instagram’da yaptığı samimi paylaşımda, final sezonu için davet almış olmasının, kanserle mücadele ettiği zorlu dönemde kendisine ciddi bir destek sağlayabileceğini dile getirdi.
Marshall, çekimler sırasında kanserinin remisyon aşamasında olduğunu belirterek, projede yer almasının oyuncu sendikası üzerinden sağlık sigortasına yeniden hak kazanmasına yardımcı olacağını ifade etti.
Paylaşımında, “Kanserdim, bunu anlıyorum. Ama 5. sezon çekimleri sırasında remisyondaydım. Çekimlerde yer almak sendika sağlık sigortamı almamı sağlayacaktı. Belki çok fazla karakter vardı, bilmiyorum ama Susan Hargrove açık ara en kötü anne zaten” sözleriyle duygularını esprili bir dille aktardı.
Yayınladığı videoda “5. sezonda Max’in annesinin nerede olduğunu ne sıklıkla düşündüğüm” notunu düşen Marshall, bu soruya da “Her gün. Gün boyu değil ama her gün” yanıtını verdi.
Oyuncu daha önce Facebook üzerinden yaptığı bir açıklamada, kendisine evre 3 melanom teşhisi konulduğunu kamuoyuyla paylaşmıştı.
People dergisine konuşan Marshall, Max’in annesini canlandırmanın “hayatının fırsatı” olduğunu belirterek, role geri dönme ihtimalinin kendisini son derece mutlu edeceğini söyledi.
Marshall açıklamasında, dizide yer almanın yalnızca maddi değil, yaklaşık iki yıl süren kanser mücadelesinin ardından psikolojik ve duygusal açıdan da kendisini toparlayıcı bir etkisi olacağını vurguladı.
Buna rağmen oyuncu, “Kimse bir role kanseri olsun ya da olmasın hak iddia edemez. Kalbim minnettar ve karar sürecinde yer alan herkese her zaman iyi niyetle yaklaşacağım” ifadeleriyle yapım ekibine kırgın olmadığını da dile getirdi.
Öte yandan dizinin hayranları, Max’in komaya girmesi ve mezuniyet sürecinde Susan Hargrove’un ortada olmamasını uzun süredir sorguluyor. Max karakterini canlandıran Sadie Sink, Aralık ayında Vulture’a verdiği röportajda, Max’in annesinin 4. sezon sonunda açılan yarık sırasında kaybolmuş ya da hayatını kaybetmiş olabileceği yönündeki kendi teorisini paylaşmıştı.