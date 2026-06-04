Kapadokya’da gece müzeciliği dönemi başlıyor

Bakan Ersoy, amaçlarının yalnızca ziyaretçi sayısını artırmak olmadığını belirterek turistlerin bölgede daha uzun süre konaklamasını hedeflediklerini söyledi. “İstiyoruz ki ziyaretçi Kapadokya’da dört gün, beş gün hatta bir hafta kalsın. Mustafapaşa’da bir konağın avlusunda kahvesini içsin, bir çömlek ustasının yanında vakit geçirsin, yerel mutfağı deneyimlesin, vadilerde yürüsün ve gece müzeciliğiyle tarihimizin farklı yüzünü keşfetsin” diyen Ersoy, böylece hem turizm sektörünün hem de yerel esnafın daha fazla kazanç elde edeceğini ifade etti.