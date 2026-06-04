Kapadokya’da gece müzeciliği dönemi başlıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kapadokya’da gece müzeciliği vizyonu kapsamında önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağları, Zelve Açık Hava Müzesi ve Erdemli Vadisi’nde başlatılan aydınlatma çalışmalarıyla bölgenin tarihi ve doğal güzellikleri gün batımından sonra da ziyaretçilere açılacak. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, hedeflerinin yalnızca ziyaretçi sayısını artırmak değil, turistlerin bölgede daha uzun süre kalarak daha fazla deneyim yaşamasını sağlamak olduğunu söyledi.
Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bölgenin doğal ve kültürel mirasını gece saatlerinde de görünür kılacak kapsamlı aydınlatma projeleri uygulanıyor. Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağları Ören Yeri, Zelve Açık Hava Müzesi ve Erdemli Vadisi’nde kullanılacak toplam 692 aydınlatma armatürü sayesinde Kapadokya’nın simgesi haline gelen kaya oluşumları estetik ve kontrollü ışıklandırmayla ziyaretçilerin karşısına çıkacak. Haziran ayı içerisinde tamamlanması planlanan projelerle bölgenin gece turizmine yeni bir boyut kazandırılması hedefleniyor.
Yıllık yaklaşık 2,5 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Kapadokya’nın önemli kültür ve doğa alanlarında ziyaretçi deneyiminin geliştirilmesi amaçlanıyor. Projeler kapsamında Göreme Açık Hava Müzesi’nde 214, Paşabağları’nda 238, Zelve Açık Hava Müzesi’nde 135 ve Erdemli Vadisi’nde 105 aydınlatma ünitesi kullanılacak. Böylece ziyaretçiler Kapadokya’nın eşsiz manzaralarını ve tarihi dokusunu gece saatlerinde de güvenli ve konforlu şekilde keşfedebilecek.
Aydınlatma projelerinin yanı sıra Kapadokya’nın tarihini ve bölgede yaşamış medeniyetleri ziyaretçilere daha etkileyici şekilde anlatacak video haritalama (mapping) sistemleri de planlanıyor. Sanal gerçeklik destekli uygulamalar sayesinde kaya yüzeylerinde tarihsel anlatımlar canlandırılacak, bölgenin binlerce yıllık geçmişi teknolojinin imkanlarıyla yeniden hayat bulacak. Projelerde enerji verimliliği, çevresel sürdürülebilirlik ve ışık kirliliğinin azaltılması gibi kriterler de ön planda tutuluyor.
Nevşehir’de düzenlenen programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya’nın Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu belirtti. Turizm anlayışının değiştiğine dikkat çeken Ersoy, günümüz turistinin yalnızca bir yeri görmek değil, o destinasyonu yaşayarak deneyimlemek istediğini söyledi. Kapadokya’nın sahip olduğu doğal güzellikler, tarihi miras ve kültürel zenginliklerle bu beklentiyi karşılayan eşsiz bir destinasyon olduğunu vurguladı.
Bakan Ersoy, amaçlarının yalnızca ziyaretçi sayısını artırmak olmadığını belirterek turistlerin bölgede daha uzun süre konaklamasını hedeflediklerini söyledi. “İstiyoruz ki ziyaretçi Kapadokya’da dört gün, beş gün hatta bir hafta kalsın. Mustafapaşa’da bir konağın avlusunda kahvesini içsin, bir çömlek ustasının yanında vakit geçirsin, yerel mutfağı deneyimlesin, vadilerde yürüsün ve gece müzeciliğiyle tarihimizin farklı yüzünü keşfetsin” diyen Ersoy, böylece hem turizm sektörünün hem de yerel esnafın daha fazla kazanç elde edeceğini ifade etti.
Kapadokya’nın yalnızca geçmişin mirası olmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin geleceğe dönük kültür ve turizm vizyonunu temsil ettiğini belirten Ersoy, bölgenin uluslararası turizmde daha güçlü bir marka haline gelmesi için çalışmaların süreceğini söyledi. Mustafapaşa’nın taş konaklarından Göreme’nin kaya kiliselerine, yer altı şehirlerinden Anadolu’nun kadim kültürüne kadar uzanan zengin mirasın dünya çapında daha görünür hale getirileceğini vurgulayan Bakan Ersoy, gece müzeciliği uygulamalarının bu hedef doğrultusunda önemli bir dönüm noktası olacağını ifade etti.