Kazı sonrası ortaya çıktı: Unutulan tarihe ışık tuttu
Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Müze Müdürlüğü iş birliğiyle İlkadım’daki Şeyh Seyyid Kutbiddin Camii ve Türbesi çevresinde başlatılan kurtarma kazılarında Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait önemli mezar taşları ortaya çıkarıldı. Üzerinde 'Samsun' yazılı kitabe ile tarihte önemli yer edinmiş insanlara ait baş taşları, kentin geçmişine ışık tuttu.
Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Samsun Müze Müdürlüğü ile birlikte İlkadım ilçesinde yer alan Şeyh Seyyid Kutbiddin Camii ve Türbesi çevresindeki eski mezarlık alanında kurtarma kazısı ve çevre düzenlemesi çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların temel amacı, bölgedeki kültürel mirası koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak olarak açıklandı.
Tarihi mezar taşları gün yüzüne çıkarıldı
Sürdürülen kazılar kapsamında, üzerinde Samsun ibaresi bulunan bir mezar kitabesi, yeni bir tarihi mezar ile Gebilizade Mustafa Necip Efendi ve Anadolu Müfettişi Rıza Efendi’nin eşi Fehime Hanım’a ait mezar baş taşları ortaya çıkarıldı. Buluntuların, kentin tarihine ışık tutacak nitelikte olduğu belirtildi.
"Bu mezarlık çok değerli şahsiyetlere ev sahipliği yapıyor"
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır, kazıların önemine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Selçuklu'nun son dönemi ve Osmanlı'nın ilk döneminde önemli şahsiyetler burada yatmaktadır. Şeyh Seyyid Kutbiddin Hazretleri ve çok değerli şahsiyetlere bu mezarlık ev sahipliği yapıyor. Biz de geçmişimize sahip çıkarak şehrimizin tarihine katkı sunmak istiyoruz. Şu ana kadar üzerinde Samsun yazılı bir kitabe bulduk. Bu mezar taşı bizim için çok kıymetli. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Müzeler Müdürlüğü'ne desteklerinden dolayı teşekkür ederiz"
Caminin tarihi ve mimari özellikleri
Kökçüoğlu Mahallesi sınırlarında bulunan cami ve türbe, Samsun’un en eski mezarlık alanlarından biri içerisinde yer alıyor. Abdulkadir Geylani Hazretleri’nin torunu olduğu rivayet edilen Seyyid Kutbiddin’in, 1853’teki Sinop baskını sırasında Samsun’un savunmasında manevi rol üstlenen isimlerden biri olduğu ifade ediliyor.
Tek katlı ve tuğla yığma olarak inşa edilen yapı; kırma çatısı ve Marsilya tipi kiremitleriyle dikkat çekiyor. Kuzey ve doğu cephelerinde ‘L’ planlı, ahşap kemerli bir son cemaat yeri bulunuyor.
Türbede 1404 yıllık kitabe yer alıyor
Caminin güneyinde konumlanan türbede, M. 1404 tarihli Arapça bir kitabe yer alıyor. Yapının tavan ve zemin döşemeleri ahşap olup, gömme tavan göbeği detayı öne çıkıyor. Son restorasyon çalışmalarında cami ve türbenin tuğla duvarları travertenle kaplanırken, son cemaat yeri camekanla çevrildi ve ahşap tavan yenilendi.
Selçuklu ve Osmanlı izlerini taşıyor
Samsun’un en eski mezarlık alanlarından biri olan bu bölgede, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait mezar taşları ve yapılar bulunuyor. Yürütülen çalışmalarla birlikte alanın tarihi kimliğinin korunarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.