Kitap dünyasında 'yılın en iyileri' ödülleriyle buluştu
Yayın yaşamında 30’uncu yılını geride bırakan DÜNYA Kitap’ın “Yılın En İyileri-2020” ödülleri 10 kategoride sahiplerini buldu.
Yayın yaşamında 30’uncu yılını geride bırakan DÜNYA Kitap’ın 28’inci kez düzenlediği “Yılın En İyileri-2020” ödülleri, Sofitel İstanbul Taksim Hotel’de düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu.
10 kategoride belirlenen “2020 Yılın En İyileri-2020” ödüllerinin takdiminin yapıldığı tören, edebiyat, sanat ve iş dünyasının değerli isimlerini bir araya getirdi.
GASTRONOMİ EMEK ÖDÜLÜ
Gastronomi Kültürü Emek Ödülü’nü kazanan Oğlak Yayınları adına ödülü Senay Haznedaroğlu'na Gedik Holding YKB Hülya Gedik takdim etti.
YILIN GASTRONOMİ KİTABI
Yılın Gastronomi Kitabı Ödülü Artun Ünsal’a seçici kurul üyesi Osman Serim tarafından takdim edildi.