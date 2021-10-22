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  4. Kitap dünyasında 'yılın en iyileri' ödülleriyle buluştu

Kitap dünyasında 'yılın en iyileri' ödülleriyle buluştu

Yayın yaşamında 30’uncu yılını geride bırakan DÜNYA Kitap’ın “Yılın En İyileri-2020” ödülleri 10 kategoride sahiplerini buldu.

Yayın yaşamında 30’uncu yılını geride bırakan DÜNYA Kitap’ın 28’inci kez düzenlediği “Yılın En İyileri-2020” ödülleri, Sofitel İstanbul Taksim Hotel’de düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu.

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10 kategoride belirlenen “2020 Yılın En İyileri-2020” ödüllerinin takdiminin yapıldığı tören, edebiyat, sanat ve iş dünyasının değerli isimlerini bir araya getirdi.

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GASTRONOMİ EMEK ÖDÜLÜ

Gastronomi Kültürü Emek Ödülü’nü kazanan Oğlak Yayınları adına ödülü Senay Haznedaroğlu'na Gedik Holding YKB Hülya Gedik takdim etti.

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YILIN GASTRONOMİ KİTABI

Yılın Gastronomi Kitabı Ödülü Artun Ünsal’a seçici kurul üyesi Osman Serim tarafından takdim edildi.

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