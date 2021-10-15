'La Casa de Papel'in Berlin'i İstanbul'da kitabını tanıtıyor

Kitapta girilemeyen bir dünyaya girdiklerini dile getiren O'choro, "Kitap benim zaten her gün çabaladığım bir şeyi ortaya koydu. Nedir bu? Dürüst olmak. Dürüst olmamız lazım ama her zaman yapamıyoruz." diye konuştu.

Ünlü oyuncu, İstanbul'da sokağa her çıktığında Türklerle çok büyük bir bağlantı hissettiğini ifade ederek, "Yani benim hissim bu. Kesinlikle burada kalacağız. Türkiye, uzun bir süre kalmak istediğimiz ülkelerden birisi. Turist gibi gezip döneceğimiz bir yer değil de uzun vadeli kalmayı düşüneceğimiz bir yer ve bunu yapacağız." dedi.