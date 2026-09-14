Lonely Planet eylülde gidilecek 10 yeri seçti Türkiye ikinci sırada

5. Dublin, İrlanda





Dublin eylül ayında yaz turistlerinin önemli bölümünü geride bırakırken daha sakin bir şehir deneyimi sunuyor. Lonely Planet, bu dönemi İrlanda başkentini gezmek için yılın en dengeli zamanlarından biri olarak değerlendiriyor.

Şehirde tarihi yapılar, müzeler ve geleneksel pubların yanı sıra eylül ayında düzenlenen Dublin Fringe Festival de öne çıkıyor. Festival yaklaşık iki hafta boyunca yüzlerce sanat etkinliğini şehre taşıyor.