Lonely Planet eylülde gidilecek 10 yeri seçti Türkiye ikinci sırada
Lonely Planet, eylül ayında seyahat için dünyanın en iyi 10 rotasını açıkladı. Listenin ikinci sırasında Türkiye'nin güneybatı kıyıları yer aldı. Ölüdeniz, Patara, Çıralı ve Kızkalesi özellikle öne çıkarıldı. Yaz tatili sona ererken deniz sıcaklığının korunduğu, turist kalabalığının azaldığı ve doğa rotalarının daha rahat gezilebildiği eylül ayı seyahat için yılın en avantajlı dönemlerinden biri olarak görülüyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Lonely Planet editörlerinin 11 Eylül'de yayımladığı yeni liste, ABD'deki ıssız bir milli parktan Türkiye'nin Akdeniz kıyılarına, Afrika safarilerinden Yeni Zelanda'nın tren rotalarına kadar birbirinden oldukça farklı 10 destinasyonu bir araya getirdi.
Türkiye listenin ikinci sırasında yer alırken, güneybatı kıyılarındaki sıcak deniz, daha sakin plajlar ve antik kentlere ulaşım kolaylığı ülkenin öne çıkmasında belirleyici oldu.
Isle Royale, ABD
Listenin ilk sırasında Michigan eyaletindeki Isle Royale bulunuyor. Superior Gölü üzerindeki milli park, ABD'nin en az ziyaret edilen doğal alanlarından biri olmasıyla dikkat çekiyor.
Yaklaşık 450 küçük adanın çevrelediği bölgede kano, yürüyüş ve kamp öne çıkıyor. Eylül ayında yaz kalabalığının azalması ve böcek yoğunluğunun düşmesi doğa gezileri açısından önemli avantaj sağlıyor.
2. Güneybatı Türkiye
Lonely Planet'in ikinci tercihi Türkiye'nin Akdeniz ve Ege kıyılarının kesiştiği güneybatı bölgesi oldu. Eylül ayında deniz sıcaklığının yüksek kalmasına karşılık turist sayısının azalması bölgeyi listenin en güçlü alternatiflerinden biri haline getiriyor.
Ölüdeniz yamaç paraşütüyle, Patara uzun kumsalı ve antik kentiyle, Çıralı korunan sahiliyle öne çıkıyor. Kızkalesi ise denizin içindeki tarihi kalesi ve daha yerel turizm atmosferiyle özellikle öneriliyor.
3. Namibya
Afrika'nın en sıra dışı safari destinasyonlarından Namibya, listenin üçüncü sırasında bulunuyor. Ülkede eylül ayı kurak mevsimin sonuna denk geldiği için hayvanlar azalan su kaynaklarının çevresinde toplanıyor.
Etosha Milli Parkı'nda filler, zürafalar, çitalar ve nadir siyah gergedanları görme ihtimali bu dönemde yükseliyor. Parkın gelişmiş karayolu ağı, rehbersiz safari yapmak isteyenler için de önemli avantaj sunuyor.
4. Guyana
Listenin dördüncü sırasında Güney Amerika'nın az bilinen doğa destinasyonlarından Guyana var. Eylül, yoğun yağışların ardından yolların daha erişilebilir hale geldiği ancak yağmur ormanlarının hâlâ en yeşil dönemlerinden birini yaşadığı ay olarak öne çıkıyor.
Ülkenin en önemli simgesi Kaieteur Şelalesi yaklaşık 226 metrelik tek düşüşüyle dünyanın en etkileyici şelalelerinden biri. Jaguarlar, dev su samurları ve tropikal kuşlar da bölgenin diğer güçlü çekim noktaları arasında.
5. Dublin, İrlanda
Dublin eylül ayında yaz turistlerinin önemli bölümünü geride bırakırken daha sakin bir şehir deneyimi sunuyor. Lonely Planet, bu dönemi İrlanda başkentini gezmek için yılın en dengeli zamanlarından biri olarak değerlendiriyor.
Şehirde tarihi yapılar, müzeler ve geleneksel pubların yanı sıra eylül ayında düzenlenen Dublin Fringe Festival de öne çıkıyor. Festival yaklaşık iki hafta boyunca yüzlerce sanat etkinliğini şehre taşıyor.
6. Altay Dağları, Moğolistan
Moğolistan'ın batısındaki Altay Dağları listenin en sıra dışı duraklarından biri. Bölge özellikle geleneksel kartal avcılarının yaşam biçimini görmek isteyen gezginler için öneriliyor.
Eylül ve ekim aylarında düzenlenen kartal festivallerinde geleneksel kıyafetler, at yarışları, okçuluk ve kartallarla yapılan gösteriler öne çıkıyor. Serin ve kuru hava aynı zamanda Altay Tavan Bogd Milli Parkı'nda yürüyüş için de uygun koşullar oluşturuyor.
7. Nova Scotia, Kanada
Kanada'nın Atlantik kıyısındaki Nova Scotia, listenin yedinci sırasında gastronomi ağırlıklı bir rota olarak yer alıyor. Eylül ayı bölgenin deniz ürünleri ve tarım hasadının aynı anda öne çıktığı dönemlerden biri.
Fundy Körfezi'nin deniz tarağı, sahil kasabalarının ıstakozları, Annapolis Vadisi'nin üzüm bağları ve elma hasadı bölgeyi özellikle yemek ve şarap meraklıları için cazip hale getiriyor.
8. Kızıldeniz, Ürdün
Ürdün'ün Akabe kıyıları, eylül ayında dalış yapmak isteyenler için listenin sekizinci sırasında yer aldı. Yazın aşırı sıcakları azalırken Kızıldeniz'in su sıcaklığı yaklaşık 26 derece seviyesinde kalıyor.
Akabe çevresinde 30'dan fazla dalış noktası bulunuyor. Mercan bahçeleri, deniz kaplumbağaları, vatozlar ve batık gemiler bölgenin su altındaki en önemli çekim unsurları arasında.
9. Yeni Zelanda
Yeni Zelanda, eylül ayında başlayan ilkbaharın manzaralarını trenle izlemek isteyenler için öneriliyor. Dağlarda kar sürerken vadilerin yeniden yeşermesi ülkenin demiryolu rotalarını özellikle etkileyici hale getiriyor.
Northern Explorer Auckland ile Wellington arasında ilerlerken volkanik bölgelerden geçiyor. Güney Adası'ndaki ünlü TranzAlpine ise Canterbury Ovaları'nı ve Güney Alpleri'ni aşarak Greymouth'a ulaşıyor.
10. Katalonya, İspanya
Listenin son sırasında İspanya'nın Katalonya bölgesi bulunuyor. Barcelona'nın kalabalığından uzaklaşıldığında bölge; dağlar, göller, nehirler ve Akdeniz kıyılarıyla çok daha geniş bir doğa turizmi seçeneği sunuyor.
Eylülde ortalama en yüksek sıcaklıkların yaklaşık 25 derece seviyesine gerilemesi yürüyüş, bisiklet, rafting ve kano gibi açık hava etkinliklerini daha rahat hale getiriyor.
11. Türkiye'de Ölüdeniz öne çıkıyor
Türkiye rotasında Lonely Planet'in özellikle dikkat çektiği noktalardan biri Ölüdeniz. Yazın yoğun kalabalıklarla karşılaşan bölgede eylül ayı daha sakin plajlar ve hâlâ sıcak olan denizle farklı bir dönem sunuyor.
Babadağ'dan yapılan yamaç paraşütü uçuşları da bölgenin en güçlü turizm deneyimlerinden biri olmaya devam ediyor.
12. Patara'da deniz ile tarih aynı rotada
Listenin Türkiye bölümünde Patara da özellikle öne çıkarılıyor. Uzun kumsalının hemen arkasında yer alan antik kent, klasik deniz tatiliyle kültür turizmini aynı gün içinde birleştirme fırsatı veriyor.
Patara aynı zamanda Aziz Nikolaos'un doğum yeri olarak kabul edilmesi nedeniyle uluslararası ziyaretçiler açısından ayrı bir tarihi önem taşıyor.
13. Çıralı'da kaplumbağa zamanı
Çıralı'nın koruma altındaki sahili, daha sakin bir tatil arayanlar için Türkiye rotasının başka bir önemli durağı. Bölge aynı zamanda caretta carettaların yumurtlama alanlarından biri.
Eylül ortasından itibaren bazı yavruların denize ulaşma döneminin devam etmesi, bölgenin doğal yaşam açısından da özel bir dönem yaşamasını sağlıyor.
14. Kızkalesi yabancı turistlerin yeni rotası olabilir
Lonely Planet'in Türkiye bölümündeki daha şaşırtıcı tercihlerden biri Mersin'deki Kızkalesi oldu. Yayın, bölgenin yabancı turist yoğunluğunun daha düşük olmasını avantaj olarak değerlendiriyor.
Denizin ortasındaki 12'nci yüzyıl kalesi, çevredeki mağaralar ve plajlar Kızkalesi'ni Türkiye'nin daha az bilinen Akdeniz rotalarından biri haline getiriyor.
15. Eylül tatilinde kalabalık azalıyor deniz sıcak kalıyor
Listenin ortak noktası, yaz sezonunun hemen ardından gelen eylül ayının sağladığı avantajlar. Kuzey yarımkürede birçok popüler destinasyonda okul sezonunun başlamasıyla turist yoğunluğu azalırken hava hâlâ açık hava etkinliklerine uygun kalıyor.
Türkiye açısından en önemli avantaj ise Akdeniz'de deniz sıcaklığının yüksek kalması. Bu nedenle eylül, yüksek sezon kalabalığından kaçmak isteyenler için yaz tatilini birkaç hafta daha uzatma fırsatı sunuyor.