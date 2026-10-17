Mardin Kültür Yolu Festivali başladı: 9 günde 172 etkinlik, ücretsiz konserler

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, ikinci kez Mardin'de sanatseverlerle buluştu. Mezopotamya'nın binlerce yıllık tarihine ev sahipliği yapan kent, dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatro gösterilerinden gastronomi etkinliklerine kadar geniş bir programa sahne olacak.