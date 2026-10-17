Mardin Kültür Yolu Festivali başladı: 9 günde 172 etkinlik, ücretsiz konserler
Mardin Kültür Yolu Festivali, 17-25 Ekim tarihleri arasında 9 farklı mekânda düzenlenecek 172 etkinlikle başladı. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 23'üncü durağı olan Mardin'de Demet Akalın, Ceza, Sefo ve Mert Demir'in de aralarında bulunduğu ünlü sanatçılar ücretsiz konser verecek. Festivalde 30'dan fazla Lezzet Noktası da ziyaretçileri ağırlayacak.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, ikinci kez Mardin'de sanatseverlerle buluştu. Mezopotamya'nın binlerce yıllık tarihine ev sahipliği yapan kent, dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatro gösterilerinden gastronomi etkinliklerine kadar geniş bir programa sahne olacak.
Festival kapsamında Mardin'in tarihi sokakları, meydanları, müzeleri ve kültür merkezleri sanat etkinlikleriyle hareketlenecek.
Mardin Kültür Yolu Festivali'nin açılışı, Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'nde gerçekleştirildi. Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.
Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, 17-25 Ekim tarihleri arasında 9 farklı mekânda toplam 172 etkinlik gerçekleştirileceğini açıkladı.
Festivalin en dikkat çekici bölümlerinden birini ücretsiz konserler oluşturuyor. Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda dokuz gün boyunca düzenlenecek konserlerde Türkiye'nin farklı müzik türlerinden tanınmış isimleri sahneye çıkacak. Festivalin konser programında şu sanatçılar yer alıyor:
Demet Akalın
Serkan Kaya
Ceza
Sefo
Poizi
Simge
Kıraç
Mert Demir
Fatma Turgut
Mardin Kültür Yolu Festivali, kentin köklü gastronomi mirasını da ziyaretçilerle buluşturacak. Festival kapsamında oluşturulan Lezzet Noktası projesiyle 30'dan fazla restoran, Mardin mutfağının geleneksel yemeklerini ve yöresel tatlarını tanıtacak. Ziyaretçilerin keşfedebileceği lezzetler arasında kaburga dolması, erik yahnisi, ikbebet, irok, sembusek, dobo ve kibe bulunuyor. Kiliçe, harire ve kahiye gibi geleneksel tatlar da festivalin gastronomi programında öne çıkıyor.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Mardin mutfağının farklı kültürlerin ortak mirasını yansıttığını belirterek, 30'dan fazla restoranı kapsayan projeyle bu zenginliği daha geniş kitlelere tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.
Festivalin gastronomi programına BigChefs Kurucu Ortağı Gamze Cizreli ev sahipliği yapacak. Programın konukları arasında Michelin Rehberi'nde yer alan Şef Ömür Akkor ve Şef Erşan Yılmaz'ın yanı sıra Şef Ramazan Çakmak, Şef Selen Mağzalcıoğlu, Şef Gökhan Ali Çamkerten ve akademisyen Şef Asuman Kerkez bulunuyor.
Festival kapsamında Mardin'in farklı kültür ve sanat merkezlerinde çeşitli sergiler ziyaretçilerle buluşacak. Mardin Müzesi'nde "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi yer alırken Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi'nde "Yaşayan Miras: Mardin" ve "Bolu Nilgün Tanrıkulu Sanat Merkezi Karma Sergisi" düzenlenecek.