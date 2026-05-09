Mersin ilk kez Kültür Yolu Festivali’nde! Şehir 159 etkinlikle dev sanat sahnesine dönüştü
Akdeniz’in incisi Mersin, bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. 16 farklı noktada düzenlenecek 159 etkinlikle şehir; konserden gastronomiye, sergiden çocuk atölyelerine kadar dev bir kültür sanat merkezine dönüştü.
Mersin, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında ilk kez kültür ve sanatın en büyük organizasyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. Festivalin açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından gerçekleştirildi. Festival süresince kent genelinde toplam 159 etkinlik sanatseverlerle buluşacak.
Bakan Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin bugün 7 bölgede 26 şehre ulaştığını belirterek organizasyonun dünyanın en kapsamlı kültür sanat etkinliklerinden biri haline geldiğini söyledi. Ersoy, kültür ve sanatın şehirlerin markalaşmasına ve turizmin canlanmasına büyük katkı sağladığını ifade etti.
Festival kapsamında Mersin’in tarihi ve doğal dokusu sanat etkinlikleriyle bütünleştirilecek. Soli Sahili’nden Tarsus Müzesi’ne, Mersin Kültür Merkezi’nden İl Halk Kütüphanesi’ne kadar birçok farklı nokta etkinlik alanına dönüştürüldü.
Bakan Ersoy, Mersin’in yalnızca turizm şehri olmadığını, aynı zamanda yaşayan bir kültür hazinesi olduğunu söyledi. 321 kilometrelik sahil şeridi, tarihi mirası ve zengin mutfağıyla kentin önemli bir kültür merkezi konumunda bulunduğunu vurguladı.
Festivalde konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere kadar geniş kapsamlı program hazırlandı. Etkinlikler kapsamında 13 konser, 4 sergi, 19 yetişkin atölyesi ve 8 çocuk atölyesi düzenlenecek.
Soli Sahili’nde kurulacak ana sahnede Oğuzhan Koç, Bengü, Kubat, Simge, Alişan ve Sefo gibi isimler sahne alacak. Festivalin konser programı Mersin’de büyük heyecan yarattı.
Çocuklara yönelik hazırlanan “Çocuk Köyü” de festivalin dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı. Mersin İdman Yurdu Meydanı’nda kurulan özel alanda çocuklar için sanat ve eğlence odaklı etkinlikler gerçekleştirilecek.
Festival kapsamında gastronomi programı da öne çıkıyor. Ünlü şeflerin katılacağı etkinliklerde Mersin mutfağının yerel lezzetleri ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılacak. 46 restoranın yer aldığı gastronomi seçkisiyle kentin mutfak kültürünün ön plana çıkarılması hedefleniyor.