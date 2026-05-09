Mersin’in lezzet haritası dünyaya açılıyor! 46 noktalık dev gastronomi rotası başladı
Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında hayata geçirilen “Lezzet Noktası” projesiyle Mersin’in mutfak kültürü uluslararası vitrine çıkıyor. Tantuniden cezeryeye uzanan 46 duraklık gastronomi rotası, festivalin en dikkat çeken bölümlerinden biri olmaya hazırlanıyor.
Mersin bu yıl yalnızca konserler ve sergilerle değil, gastronomi kültürüyle de Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin öne çıkan şehirlerinden biri oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan “Lezzet Noktası” projesi kapsamında kent genelinde belirlenen 46 farklı mekan festival ziyaretçileriyle buluşuyor.
Festival süresince Mersin’in çarşıları, sahil bölgeleri ve tarihi sokakları adeta açık hava gastronomi merkezine dönüşecek. Yerel tatların ön plana çıkarıldığı proje, ziyaretçileri doğrudan şehrin kültürüyle buluşturmayı hedefliyor.
Mehmet Nuri Ersoy, gastronominin artık dünya genelinde başlı başına seyahat motivasyonu haline geldiğini söyledi. Ersoy’a göre insanlar artık şehirleri yalnızca görmek için değil, o şehrin mutfağını deneyimlemek için de ziyaret ediyor.
Bakan Ersoy, gastronomi turizminin yalnızca ziyaretçi sayısını artırmadığını, aynı zamanda şehir ekonomisine ve yerel esnafa da büyük katkı sağladığını belirtti. Projenin temel hedeflerinden birinin ziyaretçilerin şehirlerde daha uzun süre konaklamasını sağlamak olduğu ifade edildi.
“Lezzet Noktası” projesinin yalnızca restoran listesi olmadığına dikkat çeken Ersoy, bu çalışmanın şehirlerin kültürel hafızasını görünür hale getiren özel bir destinasyon modeli olduğunu söyledi. Her şehirde seçilen mekanların detaylı değerlendirme sürecinden geçtiği açıklandı.
Projede yalnızca lüks restoranlar değil, esnaf lokantaları, sokak lezzetleri, tatlıcılar ve geleneksel mekanlar da yer alıyor. Yetkililer, şehrin gerçek mutfak kültürünü yansıtan noktaların özellikle seçildiğini belirtiyor.
Mersin’de hazırlanan seçkide tantuni, kebap, ciğer, kuşgözü lahmacun, künefe, kerebiç ve cezerye gibi kentin simge lezzetleri öne çıkıyor. Ayrıca marina çevresindeki modern restoranlar ile deniz ürünleri mekanları da gastronomi rotasına dahil edildi.
Festivalin gastronomi bölümünde gazeteci ve yazar Ebru Erke ile şefler Claudio Chinali, Burak Zafer Sırmaçekici ve Melih Demirel de yer alıyor. Festival boyunca Mersin mutfağının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması hedefleniyor.
Bakan Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri aracılığıyla şehirlerin kültürel mirasını sanat, gastronomi ve turizmle birlikte dünyaya tanıtmaya devam edeceklerini belirtti. Gastronominin şehirlerin kimliğini taşıyan en güçlü unsurlardan biri olduğu vurgulandı.