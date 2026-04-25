Mezopotamya’nın kalbinde büyük buluşma: Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali başladı
Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin ilk durağı Şanlıurfa’da kapılar açıldı. Dokuz gün sürecek etkinlikler, kenti sanat ve kültürle buluşturacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen Kültür Yolu Festivali, insanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan Şanlıurfa’da başladı. Kent, üçüncü kez ev sahipliği yaptığı festivalde ziyaretçilere çok yönlü bir kültür-sanat deneyimi sunuyor.
Festivalin açılışı, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde düzenlenen törenle yapıldı. Programa Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın yanı sıra yerel yöneticiler ve çok sayıda sanatsever katıldı.
Açılış konuşmasında Şanlıurfa’nın medeniyet tarihindeki önemine değinen Alpaslan, Göbeklitepe ve Taş Tepeler havzasının dünya tarihine yön veren keşifler sunduğunu vurguladı.
Kentte yürütülen müze ve restorasyon çalışmaları, kültürel mirasın korunması açısından kritik önem taşıyor. Harran ve Birecik gibi tarihi alanlarda çalışmalar devam ediyor.
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Göbeklitepe, 2025 yılında 800 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Bu ilgi, Şanlıurfa’nın küresel turizmdeki yerini güçlendiriyor.
Gece müzeciliği uygulamaları sayesinde ziyaretçiler, tarihi alanları farklı saatlerde keşfetme fırsatı buluyor.
Roma ve Berlin’de açılan sergiler, Şanlıurfa’nın dünya çapında tanıtımına önemli katkı sağladı.
Festival kapsamında “Hâne” ve “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergileri büyük ilgi gördü. Zengin koleksiyonlar ziyaretçileri geçmişe götürdü.
Geleneksel el sanatlarının sergilendiği “Yaşayan Miras: Şanlıurfa” etkinliği, kültürel birikimi gözler önüne serdi.
Festivalin ilk günü, sanatçıların katıldığı FotoMaraton etkinliğiyle sona erdi.
Konserlerden sergilere, gastronomiden çocuk etkinliklerine kadar yüzlerce etkinlik ziyaretçileri bekliyor.